"Ты первый клади, нет — ты". Сеть разразилась мемами о разговоре Путина и Трампа
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Высмеивали в прогнозе погоды, советских фильмах и карикатурах.
18 марта состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. В соцсетях разлетелись забавные видео и фото после этого.
В этом материале "Телеграф" собрал самые лучшие мемы.
Администрация Белого дома сообщила ранее, что Дональд Трамп полчаса ждал Владимира Путина на телефонной линии.
К этой фразе уже создали коллаж:
Следующая фотография высмеивает известную тенденцию российского президента к искажению исторических фактов и использованию их для оправдания войны.
Ниже мем описывает заявления Трампа, которые могут быть непредсказуемыми и даже нанести вред.
В сети также поделились карикатурой Путина с телефоном, подчеркивающим важное событие 18 марта.
Автор этой картинки высмеивает отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в частности, их дружбу и "взаимную симпатию".
Следующий мем, вероятно, создали на фоне громких заявлений Трампа и Путина и, конечно, недавних переговоров.
А это сообщение высмеивает длинный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где российский политик использует исторические отступления, пытаясь повлиять на мнение президента США.
Напомним, что целью диалога между руководителями двух стран было обсуждение перемирия с Украиной на 30 дней и завершение российско-украинской войны.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцы шутят о новых ракетах ВСУ. Успехи украинского оружия не оставили сеть без внимания.