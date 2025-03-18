"Ты первый клади, нет — ты". Сеть разразилась мемами о разговоре Путина и Трампа

Высмеивали в прогнозе погоды, советских фильмах и карикатурах.

18 марта состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. В соцсетях разлетелись забавные видео и фото после этого.

В этом материале "Телеграф" собрал самые лучшие мемы.

Администрация Белого дома сообщила ранее, что Дональд Трамп полчаса ждал Владимира Путина на телефонной линии.

Скриншот из сообщения Михаила Ткача

К этой фразе уже создали коллаж:

Мемы о разговоре Путина и Трампа разлетелись по сети

Путин звонит Трампу

Следующая фотография высмеивает известную тенденцию российского президента к искажению исторических фактов и использованию их для оправдания войны.

Мемы о разговоре Путина и Трампа разлетелись по сети

Ниже мем описывает заявления Трампа, которые могут быть непредсказуемыми и даже нанести вред.

Забавный прогноз погоды после телефонного разговора

В сети также поделились карикатурой Путина с телефоном, подчеркивающим важное событие 18 марта.

Карикатура Путин принимает ванну

Автор этой картинки высмеивает отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в частности, их дружбу и "взаимную симпатию".

Мемы о разговоре Путина и Трампа разлетелись по сети

Следующий мем, вероятно, создали на фоне громких заявлений Трампа и Путина и, конечно, недавних переговоров.

Путин и Трамп говорят по телефону

А это сообщение высмеивает длинный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где российский политик использует исторические отступления, пытаясь повлиять на мнение президента США.

Мемы о разговоре Путина и Трампа разлетелись по сети

Напомним, что целью диалога между руководителями двух стран было обсуждение перемирия с Украиной на 30 дней и завершение российско-украинской войны.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы шутят о новых ракетах ВСУ. Успехи украинского оружия не оставили сеть без внимания.