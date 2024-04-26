Как победа, так везде он! После "Крокуса" и Орска не показывался: россияне высмеяли Путина

Глава Кремля старается появляться в медиапространстве только в положительном свете

Президент РФ Владимир Путин поздравил "Металлург" (Магнитогорск) с победой в розыгрыше Кубка Гагарина (чемпионат рф по хоккею, где также играют иностранные клубы из Беларуси, Китая и Казахстана). К слову, глава Кремля считает, что именно он придумал данный турнир.

Об этом сообщает Р-Спорт. По информации источника, президент "Металлурга" так увлекся празднованием, что не стал говорить с Путиным по телефону.

"Виктор Филиппович (Рашников – президент "Металлурга" – Ред), поздравляю вас с победой "Магнитки".

Хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу", – сказал Путин.

"Металлург" обыграл "Локомотив" со счетом 4-0 в финальной серии и в третий раз в истории выиграл трофей.

В сети высмеяли Путина, который моментально примазывается к победам, а после теракта в "Крокус Сити Холл" глава Кремля пропал на целый день, после чего выдвинул нелепую версию о следе Украины в теракте. Кроме того, глава Кремля молчит о наводнениях в РФ, в частности в Орске.

Ранее сообщалось, что российский хоккейный клуб СКА потерпел неудачу после встречи с Путиным, хотя президент РФ "зарядил команду на победы".