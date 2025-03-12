"Моль в пикселе": Путина в военной форме высмеяли в сети

Вспомнили в комментариях и про Трампа, и про чмоню

В среду, 12 марта, Владимир Путин впервые с начала проведения Курской операции ВСУ якобы посетил пункт управления войсками в области. При этом он надел военную форму, что происходит крайне редко.

Такое одеяние президента России не оценили как украинцы, так и жители РФ, которые начали массово шутить над его милитари-стилем и писать едкие комментарии. "Телеграф" собрал самые интересные шутки по поводу появления Путина на публике в военной форме.

Известно, сто РосСМИ растираживовали информацию о прибытии главы Кремля в Курскую область. Внимание всех привлек внешний вид Путина и в сети сразу начали шутить над тем, что Дональд Трамп поставит ему "дизлайк" и не оценит отсутствие костюма.

Также появились комментарии о том, что Путин плохо выглядит — он сильно похудел и стал сам на себя не похож:

Пользователи сети также массово начали писать о том, что ролик РосСМИ похож на подделку и его могли сгенерировать при помощи нейросети. Людей удивил работающий вентилятор и зеленые листья на деревьях, что не характерно для погоды в регионе в начале марта:

В комментариях шутили также, что Путин теперь точно "решил сам войска вести в атаку" и обвинили его в том, что он не поехал в те места, где действительно ведутся активные боевый действия:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что заявление спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога о том, что президент Штатов Дональд Трамп не уточнил день, в какой завершит войну за 24 часа изрядно возмутило сеть. Не прошло и несколько часов, как украинцы создали немало остроумных мемов.