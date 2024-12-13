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Насмехались не только в России: как выглядело дешевое свадебное платье пропагандистки Захаровой

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Мария Захарова выходила замуж в "ненавистной Америке" Новость обновлена 13 декабря 2024, 08:32
Мария Захарова выходила замуж в "ненавистной Америке". Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти позорные фото облетели весь интернет

Официальный спикер МИД России Мария Захарова является ярой пропагандисткой, чья фигура всегда сопровождается негативной репутацией: ее неоднократно обвиняли в откровенной лжи, грубости и оскорблениях. Однажды она также поделилась личными фотографиями со своей свадьбы, которые вызвали бурное обсуждение в интернете.

Как и любой представитель своей страны, Захарова должна соответствовать своему статусу и уделять внимание внешнему виду, но в далеком 2005 году она нарушила это правило на собственной свадьбе. Торжество состоялось в Нью-Йорке, где она в тот период работала.

Свадебное платье россиянки выглядело дешево и вульгарно: кружево было пришито неровно, белый атлас выглядел убого, а пояс напоминал галстук. Дополнением стали перчатки, которые только усугубили ситуацию. Блестящие колготки визуально утяжелили и так не очень худые ноги.

Эти фото высмеяли не только в РФ, но и за рубежом:

мария захарова свадьба
мария захарова свадебное платье
мария захарова белое платье на свадьбе

Напомним, что скандальный спикер МИД России находится в браке с менеджером Андреем Макаровым. Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит единственная дочь Марии Захаровой.

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#Свадьба #Нью-Йорк #Свадебное платье #Мария Захарова