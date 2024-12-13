Насмехались не только в России: как выглядело дешевое свадебное платье пропагандистки Захаровой

Эти позорные фото облетели весь интернет

Официальный спикер МИД России Мария Захарова является ярой пропагандисткой, чья фигура всегда сопровождается негативной репутацией: ее неоднократно обвиняли в откровенной лжи, грубости и оскорблениях. Однажды она также поделилась личными фотографиями со своей свадьбы, которые вызвали бурное обсуждение в интернете.

Как и любой представитель своей страны, Захарова должна соответствовать своему статусу и уделять внимание внешнему виду, но в далеком 2005 году она нарушила это правило на собственной свадьбе. Торжество состоялось в Нью-Йорке, где она в тот период работала.

Свадебное платье россиянки выглядело дешево и вульгарно: кружево было пришито неровно, белый атлас выглядел убого, а пояс напоминал галстук. Дополнением стали перчатки, которые только усугубили ситуацию. Блестящие колготки визуально утяжелили и так не очень худые ноги.

Эти фото высмеяли не только в РФ, но и за рубежом:

Напомним, что скандальный спикер МИД России находится в браке с менеджером Андреем Макаровым. Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит единственная дочь Марии Захаровой.