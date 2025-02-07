"Русофобия и ненависть": у Захаровой началась истерика после новых санкций против России

РФ получила болезненный удар в мировом хоккее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о недопуске России на чемпионат мира-2026 по хоккею. К слову, Международная федерация хоккея (IIHF) официально продлила отстранение сборных России и Беларуси от всех турниров до конца сезона 2024/25 года.

Соответствующий комментарий Захаровой приводит "Матч ТВ". Марию не устроило объяснение, согласно которому РФ отстранили от ЧМ-2026 по хоккею из-за невозможности обеспечить безопасность.

"К вопросу о русофобии и ненависти, удивительная история: IIHF в очередной раз приняла политизированное и дискриминационное решение об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира по хоккею 2026 года.

Какое же основание придумали и на этот раз? Не заржавело у них. Основанием стала якобы неспособность и невозможность организаторов в контексте продолжающейся СВО гарантировать безопасность российской команды во время предстоящего турнира.

Недопуск нашей сборной на чемпионат мира является ничем иным как попыткой избавиться от честной конкуренции и лишить зрителей возможности насладиться красивой игрой одной из лучших, это объективный факт, команд планеты", — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, болельщики хоккейного клуба "Оттава Сенаторс" перед матчем против "Миннесоты Уайлд" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) освистали гимн США. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал приказ ввести пошлины в размере 25% на весь импорт из Канады.