Зеленскому приготовиться? Портников объяснил, что значат слухи о попытке убить Путина на параде

Аналитик предположил, как на самом деле могло обстоять дело с покушением на российского диктатора

Заявления России о том, что Украина якобы готовила покушение на президента Владимира Путина, могут иметь обратный эффект. Не исключено, что таким образом Кремль намекает на свои планы касательно покушения на украинского лидера Владимира Зеленского.

Такое мнение на YouTube-канале Борислава Березы высказал политический аналитик Виталий Портников. Он не исключает того, что убить Путина хотели внутри страны и без содействия Украины.

"Это вопрос к легитимности возможного потом покушения на президента Украины или других украинских руководителей. То есть они (россияне — ред.) хотели убить президента Путина, но мы это остановили и теперь нас хотят так сказать наказать за эту дерзость. Потому что президент РФ — "это святое", не будет Путина, не будет России", — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что подобные заявления — это норма для России, если путинские спецслужбы намереваются убить Зеленского. Исходя из этого Портников не исключает, что это не последнее подобное заявление.

"У них есть целый план информационных мероприятий, а потом будет попытка убить Зеленского, чтобы дестабилизировать ситуацию. Война на истощение — это военные действия, внутренняя дестабилизация и политическая дискредитация. И этим всем они занимаются", — отметил аналитик.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что украинские спецслужбы якобы готовили покушение на президента РФ Владимира Путина и главу минобороны Андрея Белоусова 28 июля на параде в честь ВМФ в Питере. Но как это все должно было быть реализовано Рябков не рассказал, передает NV. Чтобы предотвратить убийство российского диктатора, Россия якобы обратилась к США с просьбой повлиять на Украину.

"За несколько дней до этого глава минобороны РФ Андрей Белоусов созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином и призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих планов", — говорится в сообщении.

Борислав Береза назвал эти заявления абсурдными, а Портников добавил, что идею российские политики почерпнули из фильма "17 мгновений весны".

"У нас есть чудесная операция по прикрытию Вольфа. Если вы узнаете, что он ведет переговоры с американцами, то скажем фюреру, что он просто пытался интегрироваться в группу мятежников, и потом вместе с мятежниками их расстреляем. Поэтому Белоусов и Рябков интегрировались в команду мятежников украинцев и хотели убить Путина. А на самом деле они хотели убить его собственными руками на этом празднике, но им не разрешил Остин", — сказал Портников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появилась информация о якобы покушении на Рустема Умерова. В Минобороны Украины попросили украинцев не верить фейкам россиян.