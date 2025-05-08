Параноя замість параду: у Москві готують небачені обмеження на 9 травня

У російській столиці заблоковані тунелі, скасовані літаки та відключений зв'язок

Путін настільки боїться замаху на себе чи на учасників параду 9 травня, що в російській столиці запроваджують безпрецедентні обмеження. На День перемоги в Москві планують повністю відключити не лише мобільний інтернет, а й дзвінки та SMS-повідомлення.

Російські телеграм-канали з посиланням на джерела у великих операторах зв'язку пишуть, що "у Москві вперше "глушать" мобільний інтернет на території всього міста. Безпосередньо 9 травня оператори очікують відключення не тільки інтернету, а й стільникового зв'язку (дзвінків), як мінімум з 9 ранку і до 12-13 години дня".

Росіяни самі ж сміються з таких обмежень, які граничать з параноєю.

Напередодні святкувань у Москві вже розпочався справжній хаос через посилені заходи безпеки. Численні перекриття доріг призвели до транспортного колапсу в столиці РФ.

Наприклад, сотні москвичів ледь не задихнулись заблокованими в тунелі через масштабний затор, спричинений перекриттям доріг для проїзду іноземних делегацій. Водії повідомляють про задимлення та погіршення самопочуття через скупчення вихлопних газів. Поліція відмовлялася випускати автомобілі з тунелю, посилаючись на заходи безпеки для іноземних гостей.

Проблеми торкнулися і повітряного сполучення. Рейс U6 74 авіакомпанії "Уральські авіалінії" з Калінінграда до Москви змушений був здійснити незаплановану посадку в Санкт-Петербурзі нібито для дозаправки. Пасажирам повідомили, що затримка триватиме 20 хвилин, проте люди провели в душному салоні понад 4 години без їжі та доступу до свіжого повітря. За цей час трьом пасажирам стало зле, їх забрали машини швидкої допомоги. Екіпаж кожні 15 хвилин обіцяв швидкий виїзд, який так і не відбувся. Лише після масових звернень пасажирів було викликано автобуси.

Такі безпрецедентні заходи безпеки свідчать про рівень страху в Кремлі напередодні головного російського державного свята в умовах війни з Україною.

Раніше "Телеграф" також писав, що подібне сталось напередодні зустрічі Лукашенка з Путіним в Росії. Заради двох диктаторів у місті-мільйоннику вирубили зв'язок та інтернет.