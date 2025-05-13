Огонь вот-вот охватит закрытый город россиян: последние подробности о лесных пожарах в России (фото, видео)

Вблизи этого города находится космодром

Пока российские власти готовятся к встрече с украинской делегацией в Стамбуле, некоторые регионы РФ охватили масштабные лесные пожары. В частности от сокрушительного природного явления страдает Амурская область, Забайкальский край и Бурятия.

Об этом сообщают РосСМИ. За Уралом огонь уже приблизился к жилым массивам закрытого города Циолковский, где проживают сотрудники космодрома "Восточный", в Амурской области. Однако региональные власти подчеркивают, что огонь был локализован и угрозы городу якобы нет.

Россияне жалуются, что пожары уже охватили гаражи и пристройки вблизи жилого массива закрытого города, а дышать из-за смога и дыма нечем. Эвакуация не объявлялась.

Также огонь вплотную подобрался к русскому поселку Москвитино, Амурской области. Россияне рискуют оказаться в огненной ловушке, ведь не могут даже уехать из населенного пункта.

Поселок Москвитино на карте

Дело в том, что огонь охватил тысячи деревьев и буквально сформировал стену из языков пламени. Где-то водителям приходится проезжать чуть ли не через стену пламени.

Стена из пламени

Стена из пламени

Бросается в глаза и приближенность лесных пожаров к самому космодрому "Восточный", который в 25 км от Циолковского.

Огонь у жилых массивов города Циолковский

Огонь у жилых массивов города Циолковский

Космодром "Восточный" и город Циолковский на карте

Амурская область на карте

По данным российских журналистов, общая площадь пожаров составила более 3000 гектаров, а пожарно-спасательные формирования выезжали на тушение возгораний 45 раз 12 мая.

В Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации. Российское МЧС отмечает, что скорейшему распространению огня способствует ветреная погода, ведь скорость порывов составляет до 24 м/с.

Бурятия на карте

По данным регионального правительства, в республике зафиксировали 22 активных пожара на площади более 53 тысяч гектаров. Также 47 лесных пожаров зафиксировали за прошедшие сутки в Забайкальском крае.

Забайкальский край на карте

По данным украинского Центра противодействия дезинформации, лесные пожары стали типичным явлением для России, они происходят каждый год. Причины могут быть разными как естественными, так и обусловленными человеческим фактором.

Лесные пожары в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области на карте лесных пожаров Greenpeace

Лесные пожары в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области на карте пожаров Аэрокосмос РФ

Однако из года в год наблюдается то, как российские власти не решают эту проблему.

"Охрана лесов не финансируется должным образом, а во многих субъектах РФ отсутствуют достаточные силы для борьбы с огнем", — пишет ЦПД.

Дело в том, что основные ресурсы Россия направляет на войну против Украины — речь идет как о человеческой, так и о финансовой составляющей.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце апреля в московском элитном деловом районе "Москва-Сити" вспыхнул масштабный пожар. Дым от него был виден в сотнях метров.