Вогонь от-от охопить закрите місто росіян: останні подробиці про лісові пожежі у Росії (фото, відео)

Поблизу цього міста знаходиться космодром

Поки російська влада готується до зустрічі з українською делегацією у Стамбулі, деякі регіони РФ охопили масштабні лісові пожежі. Зокрема від нищівного природного явища потерпає Амурська область, Забайкальський край та Бурятія.

Про це повідомляють росЗМІ. За Уралом вогонь вже наблизився до житлових масивів закритого міста Ціолковський, де мешкають співробітники космодрому "Восточний", в Амурській області. Проте регіональна влада наголошує, що вогонь було локалізовано і загрози місту нібито немає.

Росіяни скаржаться, що пожежі вже охопили гаражі та прибудови поблизу житлового масиву закритого міста, а дихати через смог та дим немає чим. Евакуація не оголошувалась.

Також вогонь впритул підібрався до російського селища Москвитіно, Амурської області. Росіяни ризикують опинитись у вогняній пастці, адже не можуть навіть виїхати з населеного пункту.

Селище Москвитіно на мапі

Річ у тім, що вогонь охопив уже тисячі дерев і буквально сформував стіну з язиків полумʼя. Подекуди водіям доводиться проїжджати мало не через стіну полумʼя.

Стіна з полумʼя

Стіна з полумʼя

Впадає в око і наближеність лісових пожеж до самого космодрому "Восточний", який за 25 км від Ціолковського.

Вогонь біля житлових масивів міста Ціолковський

Вогонь біля житлових масивів міста Ціолковський

Космодром "Восточний" та місто Ціолковський на мапі

Амурська область на мапі

За даними російських журналістів, загальна площа пожеж склала понад 3000 гектарів, а пожежно-рятувальні формування виїжджали на гасіння загорянь 45 разів 12 травня.

У Бурятії дії режим надзвичайної ситуації. Російське МНС зазначає, що швидкому поширенню вогню сприяє вітряна погода, адже швидкість поривів складає до 24 м/с.

Бурятія на мапі

За даними регіонального уряду, в республіці зафіксували 22 активні пожежі на площі понад 53 тисячі гектарів. Також 47 лісових пожеж зафіксували минулої доби в Забайкальському краї.

Забайкальський край на мапі

За даними українського Центру протидії дезінформації, лісові пожежі стали типовим явищем для Росії, вони відбуваються щороку. Причини можуть бути різними — як природними, так і зумовленими людським фактором.

Лісові пожежі в Бурятії, Забайкальському краї та Амурській області на мапі лісових пожеж Greenpeace

Лісові пожежі в Бурятії, Забайкальському краї та Амурській області на мапі пожеж Аерокосмосу РФ

Проте з року в рік простежується те, як російська влада не вирішує цю проблему.

"Охорона лісів не фінансується належним чином, а в багатьох суб’єктах РФ відсутні достатні сили для боротьби з вогнем", — пише ЦПД.

Річ у тім, що основні ресурси Росія спрямовує на війну проти України — йдеться як про людську, так і фінансову складову.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці квітня у московському елітному діловому районі "Москва-Сіті" спалахнула масштабна пожежа. Дим від нього було видно за сотні метрів.