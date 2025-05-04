В Москве взорвалась квартира: много пострадавших и есть погибшие (фото, видео)

прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара

В Москве по улице Генерала Тюленева произошел мощный взрыв в квартире на одном из верхних этажей жилого дома. По предварительной информации, причиной мог стать взрыв газа.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Отмечается, что в результате взрыва возник пожар, охвативший несколько квартир.

Очевидцы сообщают о сильных повреждениях помещений и обрушении перекрытий между этажами. Открытый огонь виден на большом расстоянии.

По последним данным, пострадали не менее 18 человек, среди которых есть дети. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Спасатели обнаружили тела троих погибших.

В настоящее время идет эвакуация жителей. Шесть человек остаются заблокированными на верхнем этаже дома, они зовут на помощь. Спасатели развернули стремянку и пытаются добраться до людей в горящих квартирах. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара. Следственный комитет проведет проверку инцидента.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию: "Сегодня в городе произошло чрезвычайное событие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются. На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь".

Ранее "Телеграф" писал, что в России девочки-подростки избили лошадь в спортшколе.