Переговоры Украины и России в Стамбуле: главное к этому часу (обновляется)

Вся информация о грядущих переговорах в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле по войне в Украине предложил возобновить президент России Владимир Путин. В Украине заявление Кремля оценили положительно. При этом президент Зеленский ответил хитро. Он подчеркнул что ждет Путина в Турции на личную встречу. В России же уже опровергли возможность такого формата и заявили, что переговоры должны вести специальные представители.

Переговоры запланированы на 15 мая.

"Телеграф" пристально следит за развитием ситуации вокруг возможных переговоров Украины и России. В этом материале, который будет постоянно обновляться, будут появляться самые свежие подробности.

13 мая

13:00 Владимир Путин, вероятно, все же не прибудет в Стамбул на переговоры. По данным российских СМИ, ссылающихся на источник, близкий к Федеральной службе безопасности России, "служба безопасности президента" не планирует визит Путина в Турцию. При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле и не комментирует состав своей делегации. Источники предполагают, что решение о готовящемся визите Путина в Стамбул может быть принято в любой момент в случае личной договоренности с действующим президентом США Дональдом Трампом.

11:00 ЕС ждет возможной встречи Зеленского и Путина, прежде чем просить Трампа о новых санкциях — Bloomberg.

Полная предыстория

10 мая лидеры четырех стран "коалиции решительных" — Франции, Британии, Германии и Польши посетили Киев. По результатам переговоров и телефонного разговора с Трампом, они выдвинули России предложение о начале 30-дневного перемирия в Украине с 12 мая. За отказ России грозили санкциями.

четырех стран "коалиции решительных" — Франции, Британии, Германии и Польши посетили Киев. По результатам переговоров и телефонного разговора с Трампом, они За отказ России грозили санкциями. В ночь на 11 мая из России последовал ответ. Президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры "без предварительных условий" 15 мая в Стамбуле. Таким образом Путин попытался перехватить инициативу с "мирным" треком, которая была на стороне Украины и партнеров, и отверг идею 30-дневного перемирия.

из России последовал ответ. Президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры "без предварительных условий" 15 мая в Стамбуле. Таким образом Путин попытался перехватить инициативу с "мирным" треком, которая была на стороне Украины и партнеров, и отверг идею 30-дневного перемирия. 11 мая из Украины последовал ответ. В Киеве заявление Кремля оценили положительно . Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что Украина готова встречаться, но Киев также ждет полное, длительное и надежное прекращение огня.

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что В этот же день к вопросу подключился президент США Дональд Трамп. Он потребовал проведения переговоров в Турции. По его словам, переговоры необходимо провести хотя бы для того, чтобы понять, возможно ли соглашение в принципе. В своем посте он также не стал скрывать свою раздражительность действиями Кремля, который затягивает мирный процесс, и уколол Путина.

"Я уже начинаю сомневаться, что Украине удастся заключить соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй Мировой, которой невозможно бы было достичь без США", — написал он.

Владимир Зеленский ответил на призыв Трампа практически синхронно. Но ответил он хитро. Он подчеркнул что ждет Путина в Турции на личную встречу. Это можно считать довольно хитрым шагом, поскольку всем известно, как Путин боится появляться на публике, тем более, в другой стране рядом с лидером враждующего государства. Таким образом инициатива в вопросе мирного урегулирования снова оказалась на стороне Украины.

на призыв Трампа практически синхронно. Но ответил он хитро. Он подчеркнул что ждет Путина в Турции Это можно считать довольно хитрым шагом, поскольку всем известно, как Путин боится появляться на публике, тем более, в другой стране рядом с лидером враждующего государства. Таким образом 12 мая у Путина , видимо, поняли, что сами загнали себя в угол и сдали назад. Там уже опровергли возможность встречи президентов РФ и Украины и заявили, что переговоры должны вести специальные представители.

, видимо, поняли, что сами загнали себя в угол и сдали назад. Там президентов РФ и Украины и заявили, что переговоры должны вести специальные представители. Но Трамп уже зацепился за эту идею. Вечером 12 мая он заявил, что размышляет о возможности приобщиться к теоретической встрече украинской и российской делегации в Стамбуле.

"Я верю, что оба лидера будут там. Я думал о том, чтобы лично поехать в Стамбул", — заявил Трамп.

Он также сообщил, что уверен в том, что Россия примет предложение о 30-дневном перемирии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп сорвал планы лидеров ЕС по санкциям против России.