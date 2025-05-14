Попользовались и забыли: куда пропала участница РФ на Евровидении Самойлова после провального выступления

Певица в инвалидном кресле провалилась на выступлении и пропала с телеэкранов после Евровидения

Юлия Самойлова — российская певица и человек с инвалидностью. Она была представительницей России на Евровидении 2018, однако провалила свое выступление, а после этого была забыта в своей стране.

Украинский блогер Денис Казанский напомнил в сети историю Самойловой во время того, как в Швейцарии проходит Евровидение 2025. По словам журналиста, история певицы — очень российская.

"Началось Евровидение, и вспомнилось, как 7 лет назад Россия решила отправить туда женщину в инвалидной коляске. Специально, чтобы когда она проиграет, рассказывать про жестокость и бессердечность европейцев. Пару месяцев ее показательно жалели и таскали по всем каналам, а потом, когда все улеглось, моментально забыли и с тех пор никаких публикаций в СМИ о ней нет. Очень российская история", — поделился мнением блогер.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропала Юлия Самойлова, которая представляла Россию на Евровидении в 2018 году. Как она теперь выглядит и чем занимается.

Юлия Самойлова — что о ней известно

О певице Юлии Самойловой в России ничего не знали до того, как ее начали продвигать, как потенциальную кандидатуру на участие в Евровидение от РФ. Известно, что девушка родилась 7 апреля 1989 года в республике Коми, сейчас ей 36 лет. Инвалидом стала после неудачной прививки от полиомиелита, с того времени певица была в инвалидной коляске.

Девушка имеет диплом психолога, но с детства проявляла интерес к музыке, брала уроки вокала. Впервые ей дали шанс засветиться на телевидении в 2013 году — она стала участницей проекта Пугачевой "Фактор А". В то время примадонна обратила внимание на девушку-инвалида, но заявила, что поблажек не будет. В итоге Самойлова заняла второе место на проекте.

В 2014 году Юлию пригласили спеть на торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи. А в 2015 году она посетила с выступлением оккупированный Россией Крым. После этого она попала в базу "Миротворец".

Участие Самойловой в Евровидении

В 2016 году на конкурсе Евровидение победила украинская певица Джамала. Соответственно конкурс в следующем году проводился в Украине. Конечно же представительнице России Юлии Самойловой запретили въезд в нашу страну, а РФ вообще не была представлена на Евровидении 2017.

Однако уже в 2018 году, когда Евровидение проходило в Лиссабоне, Россия отправила туда Самойлову. К слову, отбор участника в РФ проводил "Первый канал" в закрытом режиме — не было никаких публичных слушаний и голосований.

Однако попытка вызвать жалость, победить и привезти Евровидение в Россию не получилось. Выступление Самойловой было настолько провальным, что РФ впервые даже не попала в финал после выступления во втором полуфинале.

Куда пропала Самойлова после Евровидения?

После провала на Евровидении 2018 судьба Самойловой сложилась, в общем-то справедливо — ее просто все забыли. Девушка не смогла построить успешную музыкальную карьеру и пополнить ряды поклонников. Она пропала со всех телеэфиров, ее перестали приглашать на телешоу и в музыкальные проекты.

Судя по странице Юлии в Instagram, она продолжает время от времени выступать на каких-то мелких локальных мероприятиях. однако большая сцена ей не светит. А недавно — в апреле 2025 года, Самойлову пригласили на форум в республике Коми, где была с визитом глава рады федераций Валентина Матвиенко. Они даже пару секунд пообщались и обменялись любезностями.

К слову, Юлия Самойлова, как видно на свежих фото и видео в сети, изменила внешность. Она стала блондинкой и вероятно увлекается "уколами красоты".

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