Разве нам нужен еще больший стресс? Первый полуфинал Евровидения-2025 в мемах и шутках

Украина была последней, о чьем прохождении в финал объявили

Первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025 состоялся в швейцарском Базеле 13 мая. По сети распространяются мемы об этом ярком событии.

"Телеграф" собрал самые яркие шутки о первом полуфинале Евровидения 2025 года. 13 мая выступили конкурсанты из 15 стран, а в финал прошли 10 из них.

Представители Украины, группа Ziferblat, выступали под номером 5 и прошли в гранд-финал, покорив зрителей своей песней Bird of Pray и ярким выступлением. Один из мемов касается именно этого — Украина была последней, о чьем прохождении в финал объявили.

Также шутят о других моментах конкурса, в частности, его растянутости по времени. Иронизируют авторы мемов и по поводу внимания, которое украинцы уделяют Евровидению, оставляя все дела. Есть шутки и по поводу других конкурсантов.

Как рассказывал "Телеграф", группа Ziferblat получила громкие овации зрителей. Центральной темой их песни стала надежда на лучшее будущее, а образ птицы является символом свободы и возрождения. Представители Украины выступали в ярких костюмах, над которыми работал известный дизайнер Иван Фролов.

Какие страны прошли в финал "Евровидения-2025" после первого полуфинала: