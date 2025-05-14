Укр

Разве нам нужен еще больший стресс? Первый полуфинал Евровидения-2025 в мемах и шутках

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Выступление украинцев было ярким Новость обновлена 14 мая 2025, 08:07
Выступление украинцев было ярким. Фото Коллаж "Телеграф"

Украина была последней, о чьем прохождении в финал объявили

Первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025 состоялся в швейцарском Базеле 13 мая. По сети распространяются мемы об этом ярком событии.

"Телеграф" собрал самые яркие шутки о первом полуфинале Евровидения 2025 года. 13 мая выступили конкурсанты из 15 стран, а в финал прошли 10 из них.

Представители Украины, группа Ziferblat, выступали под номером 5 и прошли в гранд-финал, покорив зрителей своей песней Bird of Pray и ярким выступлением. Один из мемов касается именно этого — Украина была последней, о чьем прохождении в финал объявили.

Также шутят о других моментах конкурса, в частности, его растянутости по времени. Иронизируют авторы мемов и по поводу внимания, которое украинцы уделяют Евровидению, оставляя все дела. Есть шутки и по поводу других конкурсантов.

Как рассказывал "Телеграф", группа Ziferblat получила громкие овации зрителей. Центральной темой их песни стала надежда на лучшее будущее, а образ птицы является символом свободы и возрождения. Представители Украины выступали в ярких костюмах, над которыми работал известный дизайнер Иван Фролов.

Какие страны прошли в финал "Евровидения-2025" после первого полуфинала:

  • Норвегия;
  • Албания;
  • Швеция;
  • Исландия;
  • Нидерланды;
  • Польша;
  • Сан-Марино;
  • Эстония;
  • Португалия;
  • Украина.
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#Украина #Мемы #Евровидение 2025