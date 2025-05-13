Евровидение 2025: онлайн-трансляция первого полуфинала, в котором выступает Украина (фото, видео)

Текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения в Базеле

Уже сегодня, 13 мая, в швейцарском Базеле проходит первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. На этом этапе свои выступления представляют участники из 15 стран, а в финал пройдут только пять из них. В первом полуфинале под номером 5 выступают представители Украины — группа Ziferblat.

"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы вы не пропустили главные события Евровидения 2025

Сегодня, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени стартует первый полуфинал Евровидения 2025. Представители Украины группа Ziferblat выступят на сцене конкурса пятыми. Болеем за наших!

Где смотреть онлайн-трансляции Евровидения 2025

Посмотреть онлайн-трансляции можно на нескольких платформах:

на "Суспільне Культура";

на "Суспільне Євробачення";

на YouTube-канале Eurovision;

на "Радіо Промінь" можно послушать трансляцию.

Представители Украины Ziferblat. Фото: Getty Images

Список участников первого полуфинала

1. Исландия. Группа Róa – Væb

2. Польша. Юстина Стечковская – GAJA

3. Словения. Клемен – How Much Time Do We Have Left

4. Эстония. Томми Кэш – Espresso Macchiato

5. Украина. Ziferblat – Bird of Pray

6. Швеция. Kaj – Bara bada bastu

7. Португалия. Napa – Deslocado

8. Норвегия. Кайл Алессандро – Lighter

9. Бельгия. Red Sebastian – Strobe Lights

10. Азербайджан. Mamagama – Run With U

11. Сан-Марино. Габри Понте – Tutta l’Italia

12. Албания. Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Нидерланды. Клод – C'est La Vie

В первом полуфинале выступят автоматически попадающие в финал Испания, Италия и Швейцария.

Список участников и порядок выступлений в первом и втором полуфиналах Евровидения 2025

Мы также рассказывали, за участников каких стран украинцам не стоит голосовать на Евровидении 2025. Репутация этих исполнителей запятнана прямыми или косвенными связями с Россией.

Как голосовать на Евровидении 2025

Сделать свой выбор можно в официальном приложении Eurovision Song Contest App. Его можно скачать на Android, iOS и Windows. Другой способ — отправить SMS или совершить телефонный звонок. Номера появятся на экране во время прямого эфира.

Отметим, что голосовать за ту страну, в которой вы находитесь, невозможно. Вы можете отдать свой голос за Украину, если находитесь за границей, но только в первом полуфинале или Гранд-финале.

Кроме того, вы можете сделать свой выбор на веб-сайте esc.vote. Голосование начнётся после выступления последнего участника.

Как голосовать на Евровидении 2025 за Украину, инфографика организаторов конкурса

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