Евровидение 2025: онлайн-трансляция первого полуфинала, в котором выступает Украина (фото, видео)
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Текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения в Базеле
Уже сегодня, 13 мая, в швейцарском Базеле проходит первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. На этом этапе свои выступления представляют участники из 15 стран, а в финал пройдут только пять из них. В первом полуфинале под номером 5 выступают представители Украины — группа Ziferblat.
"Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы вы не пропустили главные события Евровидения 2025
Сегодня, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени стартует первый полуфинал Евровидения 2025. Представители Украины группа Ziferblat выступят на сцене конкурса пятыми. Болеем за наших!
Где смотреть онлайн-трансляции Евровидения 2025
Посмотреть онлайн-трансляции можно на нескольких платформах:
на "Суспільне Культура";
на "Суспільне Євробачення";
на "Радіо Промінь" можно послушать трансляцию.
Список участников первого полуфинала
- 1. Исландия. Группа Róa – Væb
- 2. Польша. Юстина Стечковская – GAJA
- 3. Словения. Клемен – How Much Time Do We Have Left
- 4. Эстония. Томми Кэш – Espresso Macchiato
- 5. Украина. Ziferblat – Bird of Pray
- 6. Швеция. Kaj – Bara bada bastu
- 7. Португалия. Napa – Deslocado
- 8. Норвегия. Кайл Алессандро – Lighter
- 9. Бельгия. Red Sebastian – Strobe Lights
- 10. Азербайджан. Mamagama – Run With U
- 11. Сан-Марино. Габри Понте – Tutta l’Italia
- 12. Албания. Shkodra Elektronike – Zjerm
- 13. Нидерланды. Клод – C'est La Vie
В первом полуфинале выступят автоматически попадающие в финал Испания, Италия и Швейцария.
Мы также рассказывали, за участников каких стран украинцам не стоит голосовать на Евровидении 2025. Репутация этих исполнителей запятнана прямыми или косвенными связями с Россией.
Как голосовать на Евровидении 2025
Сделать свой выбор можно в официальном приложении Eurovision Song Contest App. Его можно скачать на Android, iOS и Windows. Другой способ — отправить SMS или совершить телефонный звонок. Номера появятся на экране во время прямого эфира.
Отметим, что голосовать за ту страну, в которой вы находитесь, невозможно. Вы можете отдать свой голос за Украину, если находитесь за границей, но только в первом полуфинале или Гранд-финале.
Кроме того, вы можете сделать свой выбор на веб-сайте esc.vote. Голосование начнётся после выступления последнего участника.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых провальных выступлений украинских артистов на Евровидении за всю историю участия.