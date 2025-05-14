Никаких шансов на победу в финале? Кто среди фаворитов Евровидения 2025 и на каком месте Украина

Ziferblat находятся в топ-15, соседствуя с Италией и Испанией

Во вторник, 13 мая, прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение, которое в 2025 году проходит в прошлогодней стране-победительнице Швейцарии. В финал прошли 10 стран-участниц, среди которых оказалась и Украина — группа Ziferblat с конкурсной песней Bird of Pray покорила сердца европейцев.

Традиционно, после каждого полуфинала Евровидения букмекеры обновляют свои списки, выделяя фаворитов, которые претендуют на победу. Напомним, что гранд-финал состоится в эту субботу, 17 мая.

Лидеры букмекерских ставок

На первом месте в таблице eurovisionworld.com находится группа KAJ из Швеции с треком Bara bada bastu, которой в этом году предрекают оглушительную победу. Их шансы оцениваются в 42%. Второе место занимает певица JJ из Австрии с песней Wasted Love (21%), третье — певица Louane из Франции с треком Maman (8%). Далее идут Нидерланды (4 место, 5%) и Израиль (5 место, 5%).

На каком месте Украина

Украинские парни из группы Ziferblat находятся в топ-15, занимая 13 место в рейтинге букмекеров. Шансы на победу в Евровидении 2025 оценивается в 1%. Выше Украины находится Италия (певец Lucio Corsi с песней Volevo essere un duro); ниже — Испания (певица Melody с песней Esa diva).

Данные букмекерских ставок. Фото: eurovisionworld.com

Как мы знаем, ни одно Евровидение не обходится без скандалов. В этом году многие фаны конкурса объединились против представителя Эстонии, рэпера Tommy Cash, который должен выступить на сцене с песней Espresso Macchiato. Известно, что Tommy Cash ранее ездил в оккупированный Крым. Кроме того, против участия Израиля на Евровидении выступили более 70 бывших участников.