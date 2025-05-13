Чечня отделяется? Странности с гербом России заметили на награждении сына Кадырова (фото)

Новая медаль на груди сына Рамзана Кадырова могла остаться незамеченной

Сына главы чечни Рамзана Кадырова Адама продолжают осыпать медалями. Очередное награждение 17-летнего орденоносца сильно взволновало россиян, но не только самим своим фактом. На церемонии заметили странность с гербом России.

Так, 12 мая Адам Кадыров получил памятную медаль к 25-летию ОМОН "Ахмат-Грозный". Новая медаль на груди сына Рамзана Кадырова могла остаться незамеченной ведь еще в 2024 году их количество уже перевалило за десяток.

Для справки: В 2023 году широкую огласку в СМИ получил случай избиения Адамом Кадыровым в СИЗО Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана. После этого молодого человека стали активно отмечать государственными наградами. В частности, несовершеннолетний секретарь Совбеза ЧР получал Орден Кадырова (высшую награду Чечни), Орден "Трудовая Доблесть России" и множество региональных наград. Из-за новостей об Адаме в сети поднимался настоящий шквал обсуждений. Чаще всего это была ирония, насмешки и возмущения самих россиян. В сети уже давно бытует уверенность, что высокие награды и должности Адама Кадырова связаны с тем, что глава Чечни, вероятно, выбрал его в качестве своего наследника.

Об очередной награде своего сына сообщил Рамзан Кадыров.

"Сегодня ОМОН "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по ЧР отмечает 25-летие со дня своего образования", — гласило сообщение.

Новую медаль ему вручили на соответствующей церемонии. Она то и привлекла внимание россиян.

Точнее, государственная символика РФ, присутствующая на ней. В глаза россиян бросилась странность с гербом России.

В Чечне двуглавый российский орел потерял кресты.

Россия и кресты

Кресты на гербе России являются символом православной веры. А для Чеченской Республики тема крестов — чувствительная и принципиальная. Регион исповедует ислам, и крест как символ православия может восприниматься там как чуждый.

Как пишут росСМИ, власти региона, судя по всему, стремятся избежать любых признаков, которые могут вызвать напряжённость внутри республики. Таким образов, в Чечне, вероятно, адаптировали герб России под себя.

Более того, ситуация в Грозном — не единичный случай. По всей России в последние годы наблюдается целая тенденция: кресты исчезают с памятников, книг, гербов, официальных документов.

Напомним, ранее мы писали о том, что сын Кадырова вновь стал посмешищем, получив новую награду.