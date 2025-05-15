У Росії з'явиться ще один диктатор: цього разу глибоко під землею

В Москві вирішили відмовитися від засад, введених 63 роки тому

У столиці Росії на станції метро "Таганська" відкрили відновлений барельєф із зображенням Йосипа Сталіна. Роботи провели без публічного анонсу — керівництво метрополітену маскувало реставрацію під звичайний ремонт стін. Відкриття присвятили 90-річчю московської підземки.

Про це повідомили 16 травня низка російських джерел, зокрема Telegram-канали "Московський метрополітен", "Развитие метрополитена и транспорта Москвы", а також видання "Агентство" і "Подземный архитектор". Барельєф під назвою "Вдячність народу вождю-полководцю" спершу був встановлений у 1947 році, але демонтований у 1965-му в рамках десталінізації.

Роботи над копією почались ще в березні 2025 року, але офіційно про них повідомили лише за п’ять днів до відкриття. Автором відтвореної композиції став реставратор Михайло Матвєєв. Влада Москви обґрунтувала відновлення історичним характером станції, однак опозиційні політики вже встигли відреагувати.

Депутат Мосміськдуми від партії "Нові люди" Олександр Даванков закликав провести публічні слухання, а "Яблуко" вимагало негайного припинення проєкту. Водночас, як повідомляють російські ЗМІ, у день відкриття до барельєфу почали зносити квіти, а люди фотографувалися поруч із зображенням диктатора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що попри публічну критику "тотального цифрового контролю", російський патріарх Кирило продемонстрував лояльність до сучасних технологій. Зокрема, на офіційних заходах його неодноразово помічали з Apple Watch на зап’ясті.