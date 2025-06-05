Аналитики устанавливают места посадки некоторых бортов

Россия принимает меры по усилению безопасности своих стратегических бомбардировщиков, перебрасывая их на аэродромы, расположенные ближе к территории США, чтобы снизить риски атак со стороны беспилотных летательных аппаратов. В то же время ситуация с другими типами стратегической авиации остается достаточно неясной, поскольку местонахождение части самолетов на нескольких аэродромах пока неизвестно.

Об этом сообщает мониторинговый канал Strategic Control. Исследователи отметили, что первый самолет Ту-160 был зафиксирован на аэродроме "Анадырь", который расположен примерно в 6 770 километрах от Украины и в 660 километрах от территории Соединенных Штатов Америки.

Расстояние от аэродрома до границы США

Кроме Ту-160 ситуация с другими типами стратегической авиации также остается неопределенной. Местонахождение некоторых самолетов Ту-22М3/95МС остается неизвестным. Часть бортов, базирующихся на аэродромах "Оленья", "Белая" и "Украинка", ежедневно исчезает и появляется в разных локациях.

С аэродромов "Белая" и "Украинка" осуществляются вылеты объектов с неизвестными местами посадки — куда именно они направляются, устанавливают аналитики, продолжается уточнение этой информации. "Да, это не первый случай, когда на аэродром "Анадырь" борта Ту-160 совершают временную дислокацию. При масштабных учениях совершали посадки, ранее на аэродроме находилось два Ту-160", — добавили они.

Самолет, который находится на аэродроме "Анадырь", прибыл туда с аэродрома "Белая".

Осинтеры также заметили, что уже второй день самолеты стратегической авиации с аэродрома "Энгельс-2" не демонстрируют никакой активности — не проводят тренировочных полетов и не совершают передислокации.

В то же время, наблюдается значительная активность самолетов тактической авиации Су-34 и Су-35: несколько бортов выполняют по несколько вылетов ежедневно, часто кружа над своей базой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кафиры сосредоточили 11 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС на авиабазе "Оленья" в Мурманской области — месте, до которого украинские беспилотники почти не могут добраться. Это количество составляет около 20% всех пригодных к использованию Ту-95МС в российском флоте.