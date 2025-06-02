Более десятка российских самолетов уничтожены. Сколько авиации осталось у России после атаки 1 июня

До операции СБУ у РФ было около 130 самолетов Ту различных модификаций, но около половины из них не в боеготовом состоянии

Массированная атака СБУ на авиабазы на территории России уничтожила не менее 13 вражеских самолетов. Еще больше – повреждено.

"Минимум 13 российских самолетов уничтожены, и еще больше повреждены на болотах", — написал в своем Telegram-канале руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

В сети появились более конкретные данные. По состоянию на утро 2 июня, по данным спутниковых снимков и видеоподтверждений, есть информация о поражении таких российских самолетов:

Авиабаза "Белая" (снимки):

4 Ту-95;

4 Ту-22М3.

Авиабаза Оленья (видео):

4 Ту-95;

1 Ан-12.

Сколько боевых самолетов могло остаться в России

По состоянию на 2021 год до того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, по данным Defense Express, ВВС России насчитывали 1370 машин:

380 тяжелых истребителей Су-27,

267 легких истребителей МиГ-29 различных модификаций,

131 перехватчик МиГ-31,

274 фронтовых бомбардировщика Су-24 и 125 новых самолетов Су-34

193 дозвуковых штурмовика Су-25.

Кроме них РФ имела 124 тяжелых бомбардировщика (16 Ту-160, 42 Ту-95 и 66 Ту-22М). Также в России был 91 боевой самолет Морской авиации ВМФ РФ (22 МиГ-29К/КУБ, 43 Су-27/33, 22 Су-24 и 4 Су-25). Согласно информации Генерального штаба Украины по состоянию на утро 2 июня Силы обороны Украины уничтожили 372 российских самолета.

По данным "Униан", российский флот стратегических бомбардировщиков до 1 июня насчитывал:

Ту-95МС/Ту-95МСМ – около 60;

Ту-160/Ту-160М – около 16;

Ту-22М3 – около 55.

Однако около половины из них не находятся в боевой готовности. Старые самолеты нуждаются в постоянном ремонте и соответствующем обслуживании.

Также следует понимать, что Ту-22М3 не являются "стратегическими" в полном смысле этого слова и выступают носителями аэробалистических ракет Х-22/Х-32. Таким образом, если говорить о "стратегах", к началу 2025 года у россиян было примерно 30 боеготовых самолетов Ту-95 и с десяток боеготовых Ту-160.

Как сообщал "Телеграф", в сети появился новый снимок со спутника авиабазы "Белая", показывающий еще три уничтоженных дальних бомбардировщика Ту-22М3. Также публикуют видео с места.