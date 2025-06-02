Более десятка российских самолетов уничтожены. Сколько авиации осталось у России после атаки 1 июня
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До операции СБУ у РФ было около 130 самолетов Ту различных модификаций, но около половины из них не в боеготовом состоянии
Массированная атака СБУ на авиабазы на территории России уничтожила не менее 13 вражеских самолетов. Еще больше – повреждено.
"Минимум 13 российских самолетов уничтожены, и еще больше повреждены на болотах", — написал в своем Telegram-канале руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
В сети появились более конкретные данные. По состоянию на утро 2 июня, по данным спутниковых снимков и видеоподтверждений, есть информация о поражении таких российских самолетов:
Авиабаза "Белая" (снимки):
- 4 Ту-95;
- 4 Ту-22М3.
Авиабаза Оленья (видео):
- 4 Ту-95;
- 1 Ан-12.
Сколько боевых самолетов могло остаться в России
По состоянию на 2021 год до того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, по данным Defense Express, ВВС России насчитывали 1370 машин:
- 380 тяжелых истребителей Су-27,
- 267 легких истребителей МиГ-29 различных модификаций,
- 131 перехватчик МиГ-31,
- 274 фронтовых бомбардировщика Су-24 и 125 новых самолетов Су-34
- 193 дозвуковых штурмовика Су-25.
Кроме них РФ имела 124 тяжелых бомбардировщика (16 Ту-160, 42 Ту-95 и 66 Ту-22М). Также в России был 91 боевой самолет Морской авиации ВМФ РФ (22 МиГ-29К/КУБ, 43 Су-27/33, 22 Су-24 и 4 Су-25). Согласно информации Генерального штаба Украины по состоянию на утро 2 июня Силы обороны Украины уничтожили 372 российских самолета.
По данным "Униан", российский флот стратегических бомбардировщиков до 1 июня насчитывал:
- Ту-95МС/Ту-95МСМ – около 60;
- Ту-160/Ту-160М – около 16;
- Ту-22М3 – около 55.
Однако около половины из них не находятся в боевой готовности. Старые самолеты нуждаются в постоянном ремонте и соответствующем обслуживании.
Также следует понимать, что Ту-22М3 не являются "стратегическими" в полном смысле этого слова и выступают носителями аэробалистических ракет Х-22/Х-32. Таким образом, если говорить о "стратегах", к началу 2025 года у россиян было примерно 30 боеготовых самолетов Ту-95 и с десяток боеготовых Ту-160.
Как сообщал "Телеграф", в сети появился новый снимок со спутника авиабазы "Белая", показывающий еще три уничтоженных дальних бомбардировщика Ту-22М3. Также публикуют видео с места.