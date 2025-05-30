Россияне сосредоточили на аэродроме в Мурманской области много Ту-95МС: в СМИ объяснили, зачем

Похоже, что россияне перегоняют самолеты туда-сюда, чтобы запутать украинскую и западную разведку

Российские оккупанты сосредоточили на авиабазе "Оленья" в Мурманской области, до которой почти не достают украинские беспилотники, 11 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС – это 20% от всего их количества у россиян, находящихся в пригодном для использования состоянии. Также несколько самолетов этого типа находятся на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области России.

Об этом сообщило украинское издание Defense Express. Согласно спутниковым снимкам, опубликованным ресурсом AviVector, по состоянию на 26 мая на авиабазе "Оленья" было 11 бортов Ту-95МС и пять самолетов Ан-12, последние могут принадлежать как к морской, так и к военно-транспортной авиации врага.

"Также есть интересная деталь в том, что из имеющихся по состоянию на 26 мая на аэродроме "Оленья" 11 Ту-95МС в ракетном ударе по Украине в этот день было задействовано лишь три таких бомбардировщика. Что может выглядеть как реально соотношение возможностей стратегической авиации РФ в плане "наличные самолеты/реально готовые к применению"", – отмечает издание.

На аэродроме "Энгельс-2" по состоянию на 25 мая находились шесть бомбардировщиков Ту-95МС, три борта Ту-160 и четыре Су-34. По состоянию на 26 мая там же осталось только три Ту-95МС и два Су-34, количество Ту-160 не изменилось. 26 мая на аэродром после ракетной атаки на Украину приземлилось семь Ту-95МС, а один бомбардировщик удрал на "Оленью". Издание делает вывод, что россияне перегоняют самолеты туда-сюда не столько ради предохранения их от украинских ударов, сколько с целью запутать украинскую и западную разведку.

"Из этих специфических маневров можно сделать предположение, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между разными аэродромами умышленно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины и стран-партнеров. В частности, чтобы усложнить фиксацию момента боевого вылета на выполнение нового ракетного удара по Украине. При этом получается, что рашисты идут на такие маневры даже ценой перерасхода ограниченного ресурса по летным часам для Ту-95МС, Ту-22М3, ну и Ту-160 заодно", – резюмировало издание.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину сразу несколькими типами оружия – ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. На фоне массированной атаки взрывы прогремели в ряде городов. В результате были погибшие и пострадавшие. Украинская разведка днем 25 мая предупреждала, что Россия может устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди.

Предупреждения разведки оправдались: российские оккупанты в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России. Мишенью враг традиционно избрал исключительно гражданскую инфраструктуру Украины.