Что даст уничтожение российских самолетов. Игнат сказал, сколько ракет Россия с них запустила по Украине

Эти самолеты помогали РФ убивать украинцев

Массированная атака СБУ на авиабазы на территории России 1 июня поразила 41 вражеский самолет стратегической авиации, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Россияне использовали самолеты этого типа для авиаударов по Украине с первых дней полномасштабного нападения.

Сколько ракет по Украине россияне запустили с Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160

Об этом рассказал полковник Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, "Украинской правде". С этих носителей (Ту-22М3 дальней авиации, Ту-95 и Ту-160 – стратегической авиации) с 24 февраля 2022 года россияне запустили по Украине 2 437 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55.

"Из них было сбито 1916. Это результат действительно эффективной работы противовоздушной обороны, всех Сил обороны именно по крылатым ракетам. В то же время немалое количество — примерно 500 — долетели до целей или не были сбиты", — отметил Игнат.

С Ту-22М3 враг атаковал ракетами Х-22, Х-32, которые очень тяжело сбить

Кроме того, добавил он, в ходе операции СБУ "Паутина" были поражены и бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых — ракеты Х-22, Х-32. Таких ракет россияне применили против Украины более 400 и лишь несколько перехвачены противовоздушной обороной.

"Потому что ракета Х-22 – одна из самых мощных, у нее свыше 900 килограммов боевая часть. Кроме того, это одна из наименее точных ракет. Ее называют "убийца авианосцев", поскольку назначение – атаковать авианосные группы. Противник ими неоднократно атаковал и города-миллионники, нанося огромный вред именно населению. Было много пострадавших от этой ракеты", — объяснил пресс-секретарь Воздушных сил.

Напомним, бывший офицер Воздушных сил, замдиректора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский оценил для "Телеграфа" последствия ударов по российским самолетам 1 июня. Он сравнил РФ с "петухом с отрубленной головой".