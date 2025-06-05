Росія почала перекидати бомбардувальники ближче до кордону зі США: чому та куди саме (карта)

Аналітики наразі встановлюють місця посадки деяких бортів

Росія вживає заходів для посилення безпеки своїх стратегічних бомбардувальників, перекидаючи їх на аеродроми, розташовані ближче до території США, щоб знизити ризики атак із боку безпілотних літальних апаратів. Водночас, ситуація з іншими типами стратегічної авіації залишається досить неясною, оскільки місцезнаходження частини літаків на кількох аеродромах наразі невідоме.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Strategic Control". Дослідники зазначили, що перший літак Ту-160 був зафіксований на аеродромі "Анадирь", який розташований приблизно за 6 770 кілометрів від України та за 660 кілометрів від території Сполучених Штатів Америки.

Відстань від аеродрому до кордону США

Окрім Ту-160, ситуація з іншими типами стратегічної авіації також залишається невизначеною. Місцезнаходження деяких літаків Ту-22М3/95МС залишається невідомим. Частина бортів, що базуються на аеродромах "Оленья", "Бєлая" та "Українка", щодня зникає та з'являється в різних локаціях.

З аеродромів "Бєлая" і "Українка" здійснюються виліти об'єктів із невідомими місцями посадки — куди саме вони прямують, наразі встановлюють аналітики, триває уточнення цієї інформації. "Так, це не перший випадок коли на аеродром "Анадирь" борти Ту-160 здійснюють тимчасову дислокацію. При масштабних навчаннях здійснювали посадки, раніше на аеродромі перебувало два Ту-160", — додали вони.

Літак, який наразі знаходиться на аеродромі "Анадирь", прибув туди з аеродрому "Бєлая".

Осінтери також помітили, що вже другий день поспіль літаки стратегічної авіації з аеродрому "Енгельс-2" не демонструють жодної активності — не проводять тренувальних польотів і не здійснюють передислокацій.

Водночас спостерігається значна активність літаків тактичної авіації Су-34 та Су-35: декілька бортів виконують по кілька вильотів щоденно, часто кружляючи над своєю базою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти зосередили 11 стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС на авіабазі "Оленья" в Мурманській області — місці, до якого українські безпілотники майже не можуть дістатися. Ця кількість становить близько 20% від усіх придатних до використання Ту-95МС у російському флоті.