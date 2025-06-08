Москва попыталась утонуть: столицу РФ накрыли аномальные дожди, град и смерчи (фото и видео)

Местами выпало до 70% месячной нормы осадков

Лето 2025 года началось с обильных дождей не только в Украине, но и в России. Например, Москва после сильных дождей буквально "поплыла".

Об этом сообщают местные telegram-каналы. По данным, центра погоды "Фобос", в некоторых районах выпало от 15 до 34% от июньской нормы осадков.

При этом во Внуково, где находится аэропорт, и вовсе за день выпало 70% месячной нормы осадков. К слову, упомянутый аэропорт напора стихии не выдержал и слегка протек.

Кроме того, местные жители показали, как вода заливает улицы в ряде районов. На них видно, что дорожное покрытие оказалось почти полностью затопленным, а потому машинам пришлось плыть по улицам.

Местные каналы также сообщают, что МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде до 9 июня. Это значит, что до понедельника в российской столице будет сохраняться высокая вероятность формирования смерчей, а также ливней с градом и сильного ветра.

В сети показали, что в Москве местами выпал весьма крупный град.

При этом одного из работников Мосводостока едва не засосало в коллектор при очистке стока реки Чертановка. В конечном итоге его пришлось вытаскивать спасателям.

Как сообщалось ранее, 8 июня сильные дожди и град накрыли часть Украины. Сильнее всех пострадали Львов и Киев.