Украинцы еще отдохнут от жары: синоптик рассказал прогноз на конец июня

Узнавайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

Погода в Украине демонстрирует всю свою непредсказуемость: на фоне жарких дней внезапно выпадает град в сопровождении мощных ливней, что заставляет украинцев постоянно следить за прогнозами. Однако вторая половина июня обещает быть более стабильной и комфортной.

Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфа" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.

Вторая декада июня начнется с небольшого увеличения температурного режима, который постепенно перерастет в летнее тепло. В начале этого периода сохранится возможность осадков, однако в дальнейшем погода станет более сухой.

"В начале второй десятидневки июня сохранится возможность осадков, однако дальше практически без осадков", — отметил Владимир Деркач.

Третья декада первого месяца лета будет характеризоваться умеренным летним теплом. Температурный режим будет удобен для летнего отдыха и активностей на свежем воздухе.

Особого внимания заслуживает конец месяца, когда ожидается кратковременное повышение температуры.

"В конце месяца (этот период будет длиться два-три дня) тепла станет еще больше. Впрочем, это будет скорее исключением, чем правилом", — объясняет знаток погоды.

Несмотря на повышение температуры, количество осадков будет оставаться минимальным, хотя изредка возможен дождь.

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