Москва спробувала потонути: столицю РФ накрили аномальні дощі, град та смерчі (фото та відео)

Місцями випало до 70% місячної норми опадів

Літо 2025 року почалося з дощів не тільки в Україні, а й у Росії. Наприклад, Москва після сильних дощів буквально попливла.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За даними центру погоди "Фобос", у деяких районах випало від 15 до 34% від червневої норми опадів.

При цьому у Внуково, де знаходиться аеропорт, за день випало 70% місячної норми опадів. До речі, згаданий аеропорт натиску стихії не витримав і трохи протік.

Крім того, місцеві жителі показали, як вода заливає вулиці у низці районів. На них видно, що дорожнє покриття виявилося майже повністю затопленим, а тому машинам довелося "пливти" вулицями.

Місцеві канали також повідомляють, що МНС продовжило екстрене попередження про негоду до 9 червня. Це означає, що до понеділка в російській столиці зберігатиметься висока ймовірність формування смерчів, а також злив з градом та сильного вітру.

У мережі показали, що у Москві місцями випав дуже великий град.

При цьому одного з працівників Мосводостоку мало не засмоктало в колектор під час очищення стоку річки Чертанівка. Зрештою його довелося витягувати рятувальникам.

Як повідомлялося раніше, 8 червня сильні дощі та град накрили частину України. Найбільше постраждали Львів та Київ.