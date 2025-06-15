Прямо напротив Кремля в Москве есть улица имени президента Украины: что о ней известно

Она расположена вблизи Британского посольства

В центре российской столицы есть улица Зеленская. Она пролегает от Софийской набережной в сторону Болотной площади.

Об этом свидетельствует Google-карта. Улочка настолько мала, что о ней нет практически никакой информации.

На карте видно, что Зеленская выходит на Софийскую набережную. От Кремля ее отделяют только Москва-река и Кремлевская набережная, на которой и расположена резиденция российского президента.

Ближайшей башней Кремля к Зеленской является Тайницкая башня. Она расположена справа от выхода улицы на Софийскую набережную. Слева, но на большем расстоянии, находится Благовещенская башня.

Примечательно, что недалеко от улицы Зеленской также находится посольство Великобритании.

Сама улочка, по всей видимости, состоит из нескольких домов. От Софийской набережной она идет в сторону Болотной площади, где в 2012 году проходили знаменитые протестные акции. Однако очень скоро она загибается крючком в сторону Фалеевского переулка и заканчивается.

Стоит отметить, что в Москве есть также улица Академика Зелинского, расположенная между улицами Косыгина и Вавилова в Гагаринском районе. Она названа в честь химика-органика Николая Зелинского, который создал угольный противогаз.

Напомним, лето 2025 года началось с обильных дождей не только в Украине, но и в России. Например, Москва после сильных дождей буквально "поплыла".