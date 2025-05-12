Умерла звезда комедии "Бриллиантовая рука"

Актриса в последние годы не появлялась на публике

Сегодня, 12 мая, ушла из жизни известная советская актриса Нина Гребешкова. Она играла в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Этого не может быть!". Также актриса состояла в браке с выдающимся режиссером Леонидом Гайдаем.

Нина Гребешкова скончалась в возрасте 95 лет, сообщает Союз кинематографистов России. В последние годы она не давала интервью и не посещала публичные мероприятия. Причина смерти остается неизвестной.

"10 мая 2025 года на 95 году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка России Нина Павловна Гребешкова", — говорится в сообщении.

Что известно о Нине Гребешковой

Гребешкова родилась в 1930 году в Москве. Там она училась в театральном институте и начала сниматься в кино во время студенчества. Нина дебютировала в 1950 году в фильме "Отважные люди".

Первую узнаваемость Гребешкова получила после выхода картины "Испытание на верность", где сыграла молодую девушку Варю Лутонину. Впоследствии актриса начала сотрудничать с режиссёром Леонидом Гайдаем, который стал её мужем.

Нина Гребешкова играла в фильме "Испытание на верность", фото из сети

Так Гребешкова сыграла медсестру из психбольницы в комедии "Кавказская пленница". Ещё одна заметная роль актрисы — жены советского служащего Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука". Фильм принёс Нине масштабную популярность.

Гребешкова в комедии "Кавказская пленница", фото из сети

Другими популярными лентами с участием актрисы стали "12 стульев", "Спортлото-82", "Этого не может быть!". В целом творческое наследие Гребешковой насчитывает около 130 ролей. К тому же на протяжении 36 лет актриса играла в Театре-студии киноактёра.

Гребешкова играла в фильме "Спортлото-82", фото из сети

В 2015-2016 годах Гребешкова участвовала в программе "Идеальный ремонт". В результате специалисты окультурили дачу актрисы, установили беседку и устроили французский сад. В 2020 году актриса снялась в сериале "Удержания 2". Там она сыграла бабушку, сидящую на скамейке.

Что известно о личной жизни Нины Гребешковой

С режиссёром Леонидом Гайдаем Нина состояла в браке на протяжении 40 лет. Они познакомились в театральном вузе. Впоследствии пара поженилась, и Нина стала музой режиссёра. Женщина рассказывала, что бытом занималась сама, потому что Гайдай отказывался.

Гребешкова и Гайдай, фото из сети

Сначала супруги жили в коммунальной квартире, а затем переехали в собственную. В браке у них родилась дочь Оксана, которая стала работницей банка. Больше детей режиссёр не хотел. Интересно, что Гайдай не брал жену на главные роли, потому что считал, что это будет неправильно. Однако незадолго до смерти он сказал, что жалеет об этом.

Гребешкова делилась, что муж считал её некрасивой: "Нина, ты понимаешь, что ты некрасивая?" — "Зачем же тогда женился?" — спрашивала она. Режиссёр отвечал: "Просто у тебя столько своих достоинств".

Гребешкова и Гайдай были вместе 40 лет, фото из сети

Гайдай скончался в 1993 году на руках у жены. Перед смертью он попросил жену, чтобы она больше не выходила замуж. Гребешкова выполнила эту просьбу. Также она прокомментировала сплетни об изменах режиссера и сказала, что не верит в это.

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