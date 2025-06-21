Сажать за кражу лаптей и балалаек: "традиционные ценности" россиян высмеяли в меме

В России запретят взрослым думать самостоятельно?

В России продолжается Петербургский международный форум, который помимо платформы для появления разного рода действующих лиц российского политикума стал настоящей площадкой "духовных инициатив". От появления президента РФ Владимира Путина в мультике "Простоквашино" перешли к уголовной ответственности за "кражу традиционных ценностей".

В Украине такое заявление не могли обойти и уже над этим посмеялись. Что же может стать русской традиционной ценностью: щи, балалайка, матрешка или лапти?

Мем о российских традиционных ценностях

В комментариях рекомендовали добавить в перечень ватник, ушанку, снохачество, кокошники и скульптуры из фекалий. Такие регулярно делал скульптор из Якутии.

Что касается инициативы, то она вполне реальна. Председатель комитета по защите традиционных ценностей научно-экспертного совета при Совете Безопасности РФ и заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства РФ Николай Лишин заявил, если медиа влияют на ваше мировоззрение и меняют его — это кража.

"Я считал, что многие дети — это хорошо. Мне показали по телевизору, что не очень. У меня украли ценность. Я должен позвонить и сказать: вот эти люди воруют у меня духовно-нравственную ценность", — заявил Лишин.

Абсурдная антиутопия на этом не кончилась. Другим фронтом наступления Лишина стали фильмы, "развращающие" зрителя после 18 лет. По логике российского чиновника, кинематограф должен транслировать "правильные установки" и после совершеннолетия, потому что человек "формируется всю жизнь" и показывать "греховные" фильмы совершеннолетним нельзя.

Чтобы точно знать, что есть духовная ценность России, а что нет, на том же форуме глава финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин) предложил размещать перечень на школьных тетрадях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Россию под запрет могут попасть фильмы, в которых есть герои, не желающие иметь детей. Среди них может быть даже серия фильмов о Гарри Поттере.