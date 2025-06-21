Умерла легенда советского кино: на ее фильмах выросли целые поколения (фото)

Новость о смерти актрисы сообщили в театре Моссовета, где она работала

В субботу, 25 июня, стало известно о смерти звезды советского кино и театральной актрисы Валентины Талызиной. Она умерла в возрасте 90 лет. О смерти актрисы сообщили на странице театра Моссовета в телеграм. О месте прощания с Талызиной пообещали сообщить позже.

"Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной — огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра. О месте и времени прощания будет сообщено отдельно", — говорится в сообщении театра.

Отметим, что Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Она закончила экономический факультет Омского сельскохозяйственного института, однако позже училась еще и в Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского в Москве. В 1958 году выпускница театрального начала работать в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Уже в 1963 году Валентина Талызина дебютировала в кино — она исполнила роль следователя-практиканта Инны в фильме "Человек, который сомневается". А затем построила успешную карьеру не только в театре, но и в киноиндустрии.

Среди самых известных ролей Талызиной, съемки в таких картинах, как "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или с легким паром" и многие другие. К слову, именно ее голосом говорила мама Дяди Федора в известном мультике "Простоквашино". Она стала настоящей легендой советского кино, а на ее фильмах выросли целые поколения зрителей, в том числе и в Украине.

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