Умерла звезда "Моей прекрасной няни" Ольга Блок-Миримская

Не стало еще одной актрисы из известного сериала

Сегодня, 19 мая, стало известно о смерти российской актрисы из ситкома "Моя прекрасная няня" Ольги Блок-Миримской. Ей было 70 лет.

В пресс-службе театра Олега Табакова сообщили, что актриса скончалась 18 мая. Впрочем, причина смерти Ольги Блок-Миримской пока остается неизвестной.

"С глубокой грустью сообщаем о смерти народной артистки России, одной из ведущих актрис театра Олега Табакова", — говорится в сообщении театра.

Что известно об Ольге Блок-Миримской

Блок родилась в 1954 году в Петрозаводске, что в России. Её дальним родственником является русский поэт Александр Блок. В детстве Ольга часто бывала в Симферополе. Там она поступила на режиссёрский и театральный факультет Крымского училища культуры.

В 1975–1982 годах играла в Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Там она исполнила более 30 ролей, в частности Проню Прокоповну — в "За двумя зайцами" Михаила Старицкого, Зою Пельц — в "Зойкина квартира" Михаила Булгакова, донну Анну — в "Каменный гость".

Интересно, что Блок-Миримскую признавали лучшей актрисой года Украины и дважды награждали премией Марии Заньковецкой. Однако в 1982 году она родила дочь Ангелину, а спустя некоторое время переехала в Москву.

В России Блок-Миримская училась в ГИТИСе. В выпускном спектакле "Чайка" по мотивам одноименного произведения Антона Чехова, ее заметил актер и режиссер Олег Табаков. После окончания вуза Ольга вернулась в Симферополь к мужу и дочери.

Однако вскоре Табаков предложил актрисе присоединиться к Театру-студии под его руководством. Блок-Миримская согласилась и проработала в театре 25 лет.

Наиболее известны ее роли в таких спектаклях:

София Николаевна — в "Страсти по Бумбарашу";

миссис Вайлер — в "Старый квартал";

Этель Риго — в "Суд за закрытой дверью";

леди Маркби — в "Идеальный мужчина";

Роза Гуревич — в "Молчание моряка"

Параллельно Ольга реализовывала себя в кино. Дебютную роль она исполнила ещё в 8 лет. Тогда она сыграла девочку Олю в фильме "Слепая птица". В 80–90-х Блок-Миримская получала небольшие роли в картинах "Карнавал", "Красная фея", "Какая чудесная игра", "Агапе" (Кухлина).

В 2000-х актриса снималась в таких кинолентах, как "Праздник", "Век Бальзака, или Все мужчины сво…", "Богиня: как я полюбила". Наибольшую популярность Блок-Миримская получила, снявшись в сериале "Моя прекрасная няня". Там она перевоплотилась в сестру няни, Вики Прутковской. В 2006 году актрисе было присвоено звание Народной артистки России.

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