Померла легенда радянського кіно: на її фільмах виросли цілі покоління (фото)

Новину про смерть актриси повідомили у театрі Мосради, де вона працювала

У суботу, 25 червня, стало відомо про смерть зірки радянського кіно та театральної актриси Валентини Тализіної. Вона померла у віці 90 років. Про смерть актриси повідомили на сторінці театру Мосради у телеграм. Про місце прощання з Тализіною пообіцяли повідомити пізніше.

"Відхід із життя Валентини Іларіонівни Тализіної — величезна втрата для російського мистецтва і непоправна втрата для нашого театру. Про місце і час прощання буде повідомлено окремо", — йдеться у повідомленні театру.

Зазначимо, що Валентина Тализіна народилася 22 січня 1935 в Омську. Вона закінчила економічний факультет Омського сільськогосподарського інституту, проте згодом навчалася ще й у Державному інституті театрального мистецтва імені О.Г. Ст. Луначарського у Москві. 1958 року випускниця театрального почала працювати в Державному академічному театрі імені Мосради.

Вже 1963 року Валентина Тализіна дебютувала в кіно — вона виконала роль слідчої-практикантки Інни у фільмі "Людина, яка сумнівається". А потім побудувала успішну кар’єру не лише у театрі, а й у кіноіндустрії.

Серед найвідоміших ролей Тализіної, зйомки в таких картинах, як "Зигзаг удачі", "Велика перерва", "Афоня", "Іронія долі, або з легкою парою" та багато інших. До речі, саме її голосом говорила мама Дяді Федора у відомому мультику "Простоквашино". Вона стала справжньою легендою радянського кіно, а на її фільмах виросли цілі покоління глядачів, зокрема й в Україні.

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