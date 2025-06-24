России стоит напрячься? Что атака США на Иран показала Трампу
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По итогам ударов по Ирану Трамп увидел, что риски отсутствуют
Президент США Дональд Трамп после атаки на Иран, очевидно, сделал для себя вывод, что осуществлять бомбардировки того кого нужно, "не больно, а даже весело". После того как Израиль проделал всю грязную работу, США оставалось лишь закончить начатое и заявить о своей победе.
Руководство Израиля это вполне устроило. Об этом политолог Тарас Загородний рассказал в интервью "Телеграфу".
"Американцы, я думаю, приняли для себя решение, в первую очередь – Трамп, что бомбить того, кого нужно, в принципе не больно, даже весело, есть драйв в этом. Там какие-то протесты есть в Конгрессе – в принципе заканчиваются", – сказал он.
Загородний считает, что по итогам ситуации в Иране Трамп увидел, что нет никаких рисков. Израиль проделал всю грязную работу, а США одержали победу – поставили, так сказать, флажок. Израиль не имеет ничего против, на его долю побед хватает.
Также политолог сказал, что с Украиной, имеющей ресурсов не меньше чем Израиль, может работать та же схема. Население и научный потенциал в нашей стране больше. Кроме того, есть возможности осуществлять диверсионные операции с помощью спецподразделений.
Ранее Загородний заявил, что удар по Ирану – это не просто региональная акция, а сигнал по всей системе союзников России и Китая. По его мнению, США продемонстрировали, что могут уничтожать стратегические объекты противников, не понеся никаких потерь. Это подвергает сомнению способность Москвы и Пекина защищать своих партнеров.