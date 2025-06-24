России стоит напрячься? Что атака США на Иран показала Трампу

По итогам ударов по Ирану Трамп увидел, что риски отсутствуют

Президент США Дональд Трамп после атаки на Иран, очевидно, сделал для себя вывод, что осуществлять бомбардировки того кого нужно, "не больно, а даже весело". После того как Израиль проделал всю грязную работу, США оставалось лишь закончить начатое и заявить о своей победе.

Руководство Израиля это вполне устроило. Об этом политолог Тарас Загородний рассказал в интервью "Телеграфу".

"Американцы, я думаю, приняли для себя решение, в первую очередь – Трамп, что бомбить того, кого нужно, в принципе не больно, даже весело, есть драйв в этом. Там какие-то протесты есть в Конгрессе – в принципе заканчиваются", – сказал он.

Загородний считает, что по итогам ситуации в Иране Трамп увидел, что нет никаких рисков. Израиль проделал всю грязную работу, а США одержали победу – поставили, так сказать, флажок. Израиль не имеет ничего против, на его долю побед хватает.

Также политолог сказал, что с Украиной, имеющей ресурсов не меньше чем Израиль, может работать та же схема. Население и научный потенциал в нашей стране больше. Кроме того, есть возможности осуществлять диверсионные операции с помощью спецподразделений.

Ранее Загородний заявил, что удар по Ирану – это не просто региональная акция, а сигнал по всей системе союзников России и Китая. По его мнению, США продемонстрировали, что могут уничтожать стратегические объекты противников, не понеся никаких потерь. Это подвергает сомнению способность Москвы и Пекина защищать своих партнеров.