Может ли Трамп завершить войну России против Украины по иранскому сценарию: Фесенко назвал условие

Политолог говорит, что США раньше хотели воплотить что-то подобное, но потом изменили планы

Тактика, которую США предприняли в отношении Ирана может сработать и для завершения войны России против Украины. Однако все зависит от того, пойдет ли Тегеран на требования Вашингтона.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Владимир Фесенко. Он напомнил, что еще несколько дней назад Израиль и США требовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, но теперь они ограничились простым перемирием.

"Переговоры о прекращении ядерной программы, я думаю продолжатся, но главное сначала прекращение огня. Вот этот метод если сработает, то в принципе надо сделать в отношении Украины и России. И американцы еще и хотели это делать, но потом, к сожалению, отказались", — сказал он.

Политолог отметил, что позитивные последствия для Украины могут быть, если ситуация на Ближнем Востоке успокоится. Однако если война затянется, то это будет еще долго отвлекать внимание президента США Дональда Трампа. По его словам, в настоящее время еще ничего не гарантировано.

"Возможно Трамп поймет, что если действовать более жестко, когда тебя реально боятся, ты можешь достигать результата. Ты прекратил одну войну, попробуй прекратить войну между Россией и Украиной. Усиливай давление. Правда есть риск, что давление будет не только на Россию, но и на нас", — отметил он.

Как сообщалось ранее, политолог Тарас Загородний тоже убежден, что Трамп увидел, что его удары по Ирану не вызвали никакого сопротивления и может действовать более активно. И хотя Израиль проделал всю грязную работу, он будет не против если США поставят точку в войне.