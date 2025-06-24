Даже Ким Чен Ын удивлен: в сети шутят о том, как Трамп "помирил" Иран и Израиль

Сеть не устает делать мемы из-за ситуации в мире

Ситуация с информационным шумом вокруг Ближнего Востока все более напоминает кривое зеркало. В Тегеране настроились праздновать "великую победу", а в США уже "всех помирили" и это в то время, когда обмен ударами между Ираном и Израилем продолжается.

В украинском сегменте сети тем временем уже почти опустошили стратегический запас попкорна и конечно же клепают мемы по этому поводу. "Телеграф" собрал лучшие, чтобы поднять настроение согражданам в эти непростые времена.

Наверное начать стоит из краткого анализа ситуации на местах и дать слово специальному корреспонденту — деду Панасу.

Кратко о ситуации на Ближнем Востоке

Кроме того, имеем экстренное включение из Белого дома.

"Поздравляю мир, мирное время настало"

Реакция Израиля тоже не стала себя ждать.

Что-то пошло не так

Сообщения также поступают и из Пхеньяна. Гений среди гениев в военной стратегии, блистательный товарищ и новая звезда Ким Чен Ын (и это действительно его официальные титулы) выразил обеспокоенность тем, что на фоне происходящего в мире он выглядит вполне адекватным и уравновешенным.

Ким Чен Ын внимательно наблюдает

На фоне этого инсайдеры сообщают, что у мира есть несколько часов передышки до того как Трамп опять пойдет на эскалацию и вновь нажмет на кнопку Caps Lock.

Спокойной ночи

Однако в СМИ появляются сообщения о том, что сотрудники Центрального разведуправления США уже находятся в Белом доме, чтобы провести брифинг о количестве набранных лайков под постами Трампа.

О нет, мы начинаем это снова

Ну а в западном сегменте сети уже появились конспирологические теории о том, что у происходящего есть скрытый смысл и во всем конечно же виноваты учителя географии из тайного мирового правительства.

"Бог придумал войну, чтобы аамериканцы смогли выучить географию"

Как сообщалось ранее, 24 июня Израиль и Иран согласились на прекращение огня, однако перемирие продержалось лишь несколько часов до тех пор, пока Тегеран запустил еще одну ракету по Израилю.