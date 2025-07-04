"Распад России неизбежен": американский политолог назвал четыре этапа деколонизации империи

Этот процесс касается не только бывших колоний, но и самой Украины

Процесс деколонизации России уже запущен и ускоряется – убежден американский политолог Януш Бугайский. По его мнению, Российская Федерация повторяет судьбу Советского Союза, и основные условия ее распада уже созрели.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии "Деколонизация россии как приоритет стратегии оборонной демократии для Украины", передает "Телеграф".

По мнению эксперта, деколонизация — это не сиюминутное событие, а сложный многоуровневый процесс, предполагающий последовательное освобождение народов от имперского контроля Москвы. И этот процесс касается не только бывших колоний, но и самой Украины.

"Украина также вовлечена в процесс деколонизации самой себя от России. Это процесс — он не происходит мгновенно. Но, на мой взгляд, есть несколько ключевых элементов, которые должны состояться", — говорит он.

Первым этапом, по словам Бугайского, будет распад центрального имперского государства. Он отмечает, что как посторонний наблюдатель уже видит в России "много слабых мест и уязвимостей, которые только усиливаются".

Второй этап – появление новых независимых государств, которые сами проходят путь освобождения. На примере стран Балтии, Казахстана и Центральной Азии видно, что этот путь может быть разным по темпам, но суть одна – отказ от русского языка, культуры и политического влияния.

"В случае Казахстана — это, например, переход на латиницу, использование казахского как основного языка вместо русского, изучение других иностранных языков, отказ от зависимости от русского как языка межнационального общения", — приводит пример политолог.

Януш Бугайский поделился показательной историей: во время разговора с активистом из Сахи (Якутии) в Варшаве он узнал, что первую историю этого народа написал не российский, а польский политический ссыльный в Стокгольме. И это показывает, что часть процесса деколонизации — открытие своей истории, своего языка и своего нарратива.

Третий этап – это потеря Москвой ресурсов и человеческого потенциала, необходимых для ведения имперских войн. По словам эксперта, империализм и колониализм всегда идут бок о бок. Невозможно быть колониальным государством, не ведя захватническую политику. По его словам, любое имперское расширение включает в себя определенную форму колонизации или ассимиляции — в этом случае, например, русификацию.

Последний, долговременный этап – это внешняя политическая и экономическая интеграция новых государств. Бугайский привел пример Казахстана, с которым работал лично, помогая ему преодолеть зависимость от России.

"Их постоянно сдерживает и Россия, и Китай. Поэтому помогать странам вроде Казахстана и другим в Центральной Азии — чрезвычайно важно. Потому что как только Казахстан полностью оторвется от России (а я верю, что это произойдет, чем больше Россия слабеет), тем больше остальные соседи будут к нему тяготеть. Особенно тюркские народы в пределах Российской Федерации", — подытожил он.

Кто такой Януш Бугайский?

Януш Бугайский – американский политолог польского происхождения, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в Вашингтоне. Родился в Англии, является автором более 20 книг о Восточной Европе, России и трансатлантических отношениях. Участвовал в работе ведущих аналитических центров США, в том числе CSIS и CEPA, выступал в Конгрессе США, а также консультировал Госдепартамент.

Бугайский является одним из ведущих участников Форума Свободных Народов Постросии – международной площадки, где обсуждается будущее региона после распада Российской Федерации.