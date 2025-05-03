Новороссийск массированно атаковали дроны: чем этот город важен (карта, фото и видео)

Новороссийск имеет стратегическое значение не только из-за морского порта.

Ночь со 2 на 3 мая показалась "горячей" для России, привыкшей кошмарить Украину беспилотниками. Ночная тишина на территории страны-агрессора была нарушена многочисленными взрывами и тревогами.

По сообщениям российских пабликов и СМИ, якобы ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Мэр города Андрей Кравченко заявил, что российские военные всю ночь отражали попытки "киевского режима", как они называют украинские власти, нанести ущерб инфраструктуре города.

"ВСУ атаковали Новороссийск с помощью БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Российские военные всю ночь отражали попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города. Угроза атаки БПЛА в Новороссийске сохраняется до сих пор, предупреждает он", — говорится в сообщении.

В сети появилось видео якобы момента попадания беспилотника в ЖК "Аврора-2" в Новороссийске. Дрон влетел в квартиру на 12 этаже многоэтажки, вызвав пожар. Обломками повреждены несколько припаркованных автомобилей. Говорят, что также повреждены резервуары зернового терминала.

Всего за ночь беспилотники атаковали три многоквартирных дома в городе. По российским данным, пострадали четыре человека: двое детей и двое взрослых.

Российское министерство обороны утверждает, что за ночь силами противовоздушной обороны якобы уничтожены 170 беспилотников над территорией РФ. Из них якобы 96 дронов сбито над Крымом, 47 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью и по восемь БПЛА – над Брянской и Курской областями. Еще два дрона были уничтожены над Белгородской областью.

Кроме того, российские военные традиционно заявляют, что средствами ПВО над акваторией Черного моря якобы уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" и три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД", а в самой акватории — 14 украинских безэкипажных катеров.

Почему Новороссийск — важная цель

Где расположен Новороссийск

Новороссийск имеет особое стратегическое значение для РФ как одного из ключевых незамерзающих портов. Через этот порт проходит около 40% нефтяного российского экспорта, а также значительные объемы зерновых и металлических грузов.

Порт имеет два основных нефтяных терминала, через которые осуществляется экспорт как российской, так и казахской нефти. Новороссийск также используется для "серого" экспорта российской нефти под видом других брендов, что позволяет РФ частично обходить международные санкции.

Кроме экономического значения, с 2023 года Новороссийск приобрел особый военный вес для РФ. После успешных атак ВСУ на базы Черноморского флота во временно оккупированном Крыму, Россия перебазировала в Новороссийск значительную часть своих кораблей — 2 фрегата, 3 дизельные подлодки, 5 десантных кораблей и несколько малых кораблей-ракетоносителей.

Крейсер "Михаил Кутузов" в порту Новороссийска

Напомним, это уже не первая атака дронов на нефтебазу в Новороссийске. 28 апреля там раздалась серия взрывов.