Москвичи будут убивать друг друга? Загородний объяснил, что вызовет коллапс в столице РФ

Украинские спецслужбы рассматривают сценарий дестабилизации России через Москву

Хозяин Кремля Владимир Путин старательно оберегает Москву от социальных потрясений, чтобы не вызвать беспорядков. Но есть природная сила, способная взбудоражить широкие массы обитателей российской столицы.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что может стать таким катализатором.

По его словам, если во время морозов ударить по Москве дальнобойными американскими ракетами, можно будет повредить газораспределительные сети и вызвать коллапс жилищно-коммунального хозяйства.

— Одно дело — на продукты питания [цены] растут, другое — технику не можешь купить, а с холодом ты ничего поделать не сможешь. Если Украина организует энергетический и тепловой коллапс, надо быстрее бежать в магазин за попкорном. Мы сможем увидеть, что в Москве в это время будет происходить и как будет замерзать ЖКХ, — говорит политолог.

Он напомнил, что Москва расположена значительно севернее Киева, а Украина — относительно южная страна, поэтому удары по нашей инфраструктуре — хоть и болезненные, а не настолько, как для столицы РФ.

— Помните, когда на территории России было -20 °С. Где-то две недели держалось. Вот представьте себе: минус 20 и вырубится тепло. А тепло ты ничем не заменишь. Продуктами не заменишь. И все — катастрофа ЖКХ. И тогда мы будем видеть, как россияне друг друга начнут "мочить" в столице, — говорит политический эксперт.

Он предположил, что украинские спецслужбы в первую очередь рассматривают подобный сценарий дестабилизации России через Москву.

— Я думаю, что наша разведка над этим работает активно и многое тоже делает. А дальше [нужно] производить свое оружие, чтобы не спрашивать о контексте [заявлений] Белого дома, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценил целесообразность ударов ВСУ по Москве.