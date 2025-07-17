Москвичі вбиватимуть одне одного? Загородній пояснив, що викличе колапс у столиці РФ

Українські спецслужби розглядають сценарій дестабілізації Росії через Москву

Господар Кремля Володимир Путін старанно оберігає Москву від соціальних потрясінь, щоб не викликати заворушень. Однак є природна сила, здатна розворушити широкі маси жителів російської столиці.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, що може стати таким каталізатором.

За його словами, якщо під час морозів ударити по Москві далекобійними американськими ракетами, — можна буде пошкодити газорозподільчі мережі і викликати колапс житлово-комунального господарства.

— Одна справа — на продукти харчування [ціни] зростають, інша — техніку не можеш купити, а з холодом ти нічого зробити не зможеш. Якщо Україна організує енергетичний і тепловий колапс, то треба швидше бігти в магазин за попкорном. Ми зможемо побачити, що в Москві в цей час буде коїтись і як буде замерзати ЖКГ, — каже політолог.

Він нагадав, що Москва розташована значно північніше від Києва, а Україна — південна країна, тому удари по нашій інфраструктурі — хоча й болісні, а не настільки, як для столиці РФ.

— Пам'ятаєте, коли на території Росії було -20 °С. Десь два тижні трималось. От уявіть собі: мінус 20 і вирубається тепло. А тепло ти нічим не заміниш. Продуктами не заміниш. І все — катастрофа ЖКГ. І тоді ми будемо бачити, як росіяни один одного почнуть "мочити" в столиці, — каже політичний експерт.

Він припустив, що українські спецслужби в першу чергу розглядають такий сценарій дестабілізації Росії через Москву.

— Я думаю, що наша розвідка над цим працює активно і багато чого теж робить. А далі [треба] виробляти свою зброю, щоб не питати про контекст [заяв] Білого дому, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко оцінив доцільність ударів ЗСУ по Москві.