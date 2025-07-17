Эффект или эффективность? Фесенко оценил целесообразность ракетных ударов ВСУ по Москве

России можно устроить авиационный коллапс, заблокировав московские аэропорты

Имея дальнобойные американские ракеты типа Tomahawk или AGM-158 JASSM, Украина может наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Это будет эффектно, но неэффективно, поскольку обе российские столицы прикрывает глубоко эшелонированная система ПВО.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он объяснил, почему не видит целесообразности в подобных ударах.

По его словам, шума будет много, а реальные последствия враг почти не ощутит или будут отрицательные последствия для нас.

— Над тактикой дальнобойных ударов по России нам нужно думать, какие цели наиболее важны, какие могут влиять на ослабление российского военного потенциала и вообще могут повлиять на дальнейший ход войны, — говорит политический эксперт.

По его мнению, следует нанести удары ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, где россияне наращивают производство ударных дронов типа "шахед", атакующих Украину.

— Поскольку для нас это серьезная проблема — массированные удары по этому заводу точно имеют значение. Точечные удары (один-три дрона) ничего не дадут. Надо действовать, как россияне, когда массированные удары, не менее 100 дронов по одному объекту, хотя бы часть дронов попадет в цель, — считает политолог.

По его словам, враг не сможет отразить концентрированный и комбинированный удар.

Еще одним шагом может стать блокирование работы московских аэропортов.

— Это "Шереметьево-1, -2" и другие аэропорты. Если в результате регулярных ударов они не будут работать, немного поработают и снова двое-трое суток не работают, — это вызовет авиационный коллапс в России. Это вызовет серьезные проблемы и повлияет на общественное мнение, — считает глава "Пенты".

По его мнению, удары по российским НПЗ также могут быть критически важны для России.

— Безусловно, [надо бить] по коммуникации, по российским тылам, ближним тылам, по командным пунктам, обеспечивающим руководство военными действиями в Украине и так далее. Я думаю, что военные и наша разведка лучше могут определить, какие цели наиболее важны и удары по каким могут дать наибольший эффект, — подчеркнул политолог.

Просто нам нужно выбирать либо эффектность, либо эффективность. Иногда бывает и эффектно, и эффективно, — как спецоперация "Паутина. При выборе целей ударов по России, думаю, точно так же надо делать. Москва или Петербург — это эффектно, безусловно. А вот эффективность и главные последствия — вопрос, — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" действенный способ, как изменить мнение россиян о войне в Украине.