Гигантское производство "Шахедов" в России показали на фото и видео: на работу туда вербуют прямо со школы

Эти беспилотники следуют по заранее составленному маршруту и поражают цель по прописанным координатам

В особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в больших масштабах производят беспилотные летательные аппараты "Герань-2" или Shahed-136. Враг использует эти БПЛА для атак по Украине.

В Telegram-канале Strategic Control, который специализируется на прослушивание радиочастот и мониторинга стратегической и военно-транспортной авиации неприятеля, опубликовал соответствующее фото с производства.

Стоит отметить, что после того как Россия закупила у Ирана "Шахеды", на них нанесли маркировку "Герань-2". Этот беспилотник следует по заранее составленному маршруту и поражает цель по прописанным координатам.

Производство БПЛА "Герань-2" в "Алабуге" в Татарстане

Производство БПЛА "Герань-2" в "Алабуге" в Татарстане

Производство БПЛА "Герань-2" в "Алабуге" в Татарстане

Производство БПЛА "Герань-2" в "Алабуге" в Татарстане

"Алабуга" на карте

Стоит добавить, что в этом месте к производству дронов привлекались даже несовершеннолетние девушки из учебного центра "Алабуга Политех", расположенного на территории завода, некоторым из них было всего 16 лет, пишет DW.

Кроме того, колледж "Алабуга Политех", действующий в зоне "Алабуга", открыла центр подготовки специалистов по производству беспилотников для выпускников 9-11 классов. Профиль образования — аэронавигация и программирование БПЛА, сроки обучения соответственно 3 года 10 месяцев и 2 года 10 мес. В сообщении пресс-службы "Алабуги" отмечается, что обучение по этому профилю и проживание на территории зоны — бесплатные.

"Герань-2" — что известно об этом БПЛА

Дрон "Герань-2" оснащен спутниковой навигацией типа CRPA (фазированной антенной решеткой, относительно устойчивой к воздействию РЭБ) и инерционной системой. При этом он имеет очень громкий бензиновый двигатель без глушителя, напоминающего звук мопеда или бензопилы, из-за которого беспилотник можно легко заметить в воздухе.

Длина — 3,5 м;

Размах крыла — 2,5 м;

Вес — 200 кг;

Вес боевой части — 50 кг;

Двигатель двухтактный бензиновый мощностью 50 л.с.,

Дальность полёта — 1800 км;

Продолжительность барражирования10-12 ч;

Скорость — 180-200 км/ч (до 300 км/ч на пикировании);

Высота полёта — до 4 000 м.

Производство БПЛА "Герань-2" в "Алабуге" в Татарстане

Точная стоимость дрона "Герань-2" не раскрывается, однако БПЛА "Хищник-1", с которого собственно и скопированы иранские беспилотники-камикадзе Shahed, стоит около $4 млн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой дрон перехватывает "Шахеды". Благодаря своей скорости до 300 км/ч этот перехватчик способен догонять и уничтожать воздушные цели всего за несколько секунд.