Этот дрон перехватывает "Шахеды" за секунды: чем славится украинский ODIN (фото)

Благодаря скорости до 300 км/ч этот перехватчик способен догонять и уничтожать воздушные цели всего за несколько секунд.

На фоне усиленных атак со стороны России украинские разработчики создали беспилотник, буквально "ловящий" вражеские дроны в воздухе. Речь идет об ODIN Win_Hit — отечественном высокоскоростном FPV-дроне-перехватчике, который стал настоящим технологическим прорывом в борьбе с Shahed-136.

Об этом сообщил производитель высокоэффективных FPV дронов, наземных комплексов управления БПЛА, средств РЭБ "ODIN". Такой дрон выглядит как компактная, но агрессивная боевая машина.

Черный, аэродинамический корпус с минимальным силуэтом, крыло типа "стрела", визуально напоминает малую крылатую ракету.

Украинский дрон ODIN Win_Hit

Украинский дрон ODIN Win_Hit

Благодаря высокой скорости полета – до 300 км/ч – он перехватывает цели в считанные секунды. В небе он — как хищник: незаметный, молниеносный, смертельно точный.

Украинский дрон ODIN Win_Hit

Технические характеристики ODIN Win_Hit:

крейсерская скорость: 200-220 км/ч

максимальная атакующая скорость: до 300 км/ч

время полета: 7-10 минут

высота перехвата: 100-5000 м

способы запуска: с руки, с наземной пусковой установки или с воздушной платформы

"Ударная группа Night ODIN Crew уже имеет в своем активе успешно уничтоженные воздушные цели (БПЛА Shaheed-136, БПЛА "Гербера") в небе над Центральной частью Украины", — написали производители.

Первая серия в 100 единиц Win_Hit – уже на финальной стадии производства. Она будет передана верифицированным боевым подразделениям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские защитники активно применяют на фронте разнообразное оружие собственного производства — от гранатометов "Форт" до современных дронов. Среди беспилотников особое место занимает "Аист-100" — аппарат, спроектированный после 2014 года с учетом реального боевого опыта и потребностей украинской армии.