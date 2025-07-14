Беларусь сбивает российские дроны? На подлете к Украине "упал" БПЛА

Речь идет о БПЛА "Гербера"

Вертолет Беларуси успешно уничтожил российский ударный беспилотник, направлявшийся в сторону Украины. Борт выполнял задачи контроля воздушного пространства.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники. Отмечается, что событие произошло 12 июля, в субботу.

"Согласно информации, ударный беспилотник типа "Гербера" был обнаружен вертолетом Ми-24, выполнявшим задачи по контролю воздушного пространства Беларуси", — говорится в материале.

Дрон "Гербера"

Как говорят источники, в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились по меньшей мере три российских беспилотника. После сбития дрона его обломки упали на территории Гомельской области.

"Вертолет белорусских сил ПВО при выполнении задания по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона", — сказал собеседник.

Гомельская область, Беларусь

Напомним, что во время атаки по Украине 10 июля дроны летели не только с территории РФ или оккупированных регионов, но и из Белоруссии. Однако такие инциденты регулярно фиксируют разные мониторинговые сообщества. Например, проект "Белорусский Гаюн" только за вторую половину 2024 года насчитал 351 дрон над территорией республики.

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