Усатый ПВОшник помогает Украине? Страна-союзник России регулярно сбивает иранские дроны

Не все случаи ущерба официально комментировались в оборонных структурах страны.

В ночь на субботу, 12 июля, россияне совершили одну из самых масштабных атак на западные регионы Украины. Они применили 26 крылатых ракет и 597 дронов, часть из которых были беспилотниками-имитаторами типа "Гербера". Один из таких дронов был уничтожен белорусским вертолётом Ми-24. Он патрулировал границу Беларуси. Об этом сообщили в ГУР. По их данным, речь шла именно о дроне "Гербера".

"Телеграф" собрал все известные случаи, когда Воздушные силы Республики Беларусь сбивали дроны, летящие на украинские города.

Первый известный случай сбивания дрона над Беларусью

В ночь на 29 августа 2024 года белорусская авиация впервые уничтожила российский дрон-камикадзе "Шахед", залетевший на территорию страны во время массированной атаки по Украине. Инцидент произошёл в Гомельской области, где после 4:00 прозвучали взрывы и была зафиксирована вспышка в небе.

Избиение шахеда над Гомельской областью Беларуси

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал два возможных варианта, почему белорусский самолёт ликвидировал дрон. Первый – Беларусь знала о пролёте "Шахедов", но один из них вышел из-под контроля, поэтому был уничтожен как угроза. Второй – на этот раз Минск не был проинформирован об использовании своего воздушного пространства как транзитного, поэтому дрон сбили как неизвестный объект.

В ночь на 5 сентября 2024 года жители Гомельского района Беларуси зафиксировали взрывы, прозвучавшие в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, речь шла об уничтожении ирано-российских дронов-камикадзе типа Shahed в воздушном пространстве Беларуси.

Гомель, Беларусь — город на GoogleMaps

На одном из видео, распространённом в сети, видно, как в небе над Гомелем загорелся и упал один из беспилотников. Это очередной инцидент, когда "шахеды", запущенные Россией для атак на Украину, нарушили белорусское воздушное пространство и были сбиты.

Лукашенко официально разрешил уничтожать беспилотники

7 октября 2024 года глава Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который официально разрешает уничтожать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. Новые правила действуют не только для военных, но и для представителей других государственных органов.

Александр Лукашенко

Как сообщается на официальном сайте Лукашенко, разрешение на применение оружия, боевой техники и физической силы распространяется на борьбу со всеми типами беспилотных транспортных средств — воздушными, надводными, подводными и наземными.

Соответствующие полномочия получили сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, таможни, Госкомитета судебных экспертиз и другие государственные структуры. Указ появился на фоне регулярных залётов ирано-российских дронов Shahed в белорусское воздушное пространство во время атак на Украину. Только 7 октября, по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", было зафиксировано по меньшей мере четыре таких случая.

В ночь с 31 октября на 1 ноября по меньшей мере десять российских дронов-камикадзе Shahed нарушили воздушное пространство Беларуси. По данным мониторинговых ресурсов, БПЛА залетали со стороны Украины, проходили через район Славутича и Припяти, пролетали более 120 км на юге Беларуси и возвращались через район Овруча. Как выяснил проект "Беларускі Гаюн", около 2 часов ночи в Мозырском районе против "шахедов" работали силы ПВО, так что часть из них могли сбить.

Российские дроны над Беларусью

В течение января 2025 года по меньшей мере 94 российских дрона-камикадзе Shahed нарушили воздушное пространство Беларуси. В ночь на 28 января белорусские силы противовоздушной обороны сбили ударный беспилотник типа Shahed, залетевший со стороны России. Инцидент произошёл в Мозырском районе. Объект был ликвидирован средствами ПВО в 00:55. Приблизительно в это же время жители района слышали мощный взрыв, а уже через три минуты Shahed исчез с радаров.

Как комментируют ущерб в белорусском Минобороны

В феврале 2024 года министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что в "случае нарушения государственной границы в воздухе, белорусские военные будут действовать жёстко". По его словам, силы ПВО страны имеют необходимые средства для выявления и уничтожения целей.

Министр обороны Республики Беларусь

"Вооружённые силы отвечают за охрану государственной границы в воздушном пространстве. Есть возможности радиотехнических войск, другие средства, которые позволяют видеть, фиксировать полёты и реагировать на них", — заявил министр. Он отметил, что с августа 2024 года было зафиксировано по меньшей мере шесть случаев нарушения воздушной границы, на которые белорусская армия каждый раз реагировала — поднимала истребители или приводила в боевую готовность зенитные подразделения.

В сентябре 2024 года белорусское Минобороны подтвердило факт нарушения государственной границы в воздушном пространстве. Начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войск ПВО полковник Сергей Фролов сообщил, что в ночь на 5 сентября были зафиксированы беспилотные летательные аппараты, которые пересекли границу Беларуси, и "все цели-нарушители были уничтожены".

При этом в заявлении не был указан ни тип, ни происхождение беспилотников. Несмотря на многочисленные задокументированные примеры залёта ирано-российских дронов Shahed на территорию Беларуси, в сообщении белорусского военного руководства прямо об этом не упоминается.

Так же без комментирования осталось и сбитие беспилотника в ночь на 12 июля – никакого упоминания об этом на официальных ресурсах белорусских силовых ведомств найти не удалось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 10 июля Россия снова совершила атаку по Украине, применив рои ударных дронов типа Shahed. Особенностью этой массированной атаки стало активное использование воздушного пространства Беларуси для запуска беспилотников.