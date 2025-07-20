Гігантське виробництво "Шахедів" у Росії показали на фото та відео: на роботу туди вербують прямо зі школи

Ці безпілотники слідують за заздалегідь складеним маршрутом і вражають ціль за прописаними координатами

В особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані у великих масштабах виробляють безпілотні літальні апарати "Герань-2" або Shahed-136. Ворог використовує ці БПЛА для атак по Україні.

У Telegram-каналі Strategic Control, який спеціалізується на прослуховуванні радіочастот та моніторингу стратегічної та військово-транспортної авіації ворога, опублікував відповідне фото з виробництва.

Варто зазначити, що після того, як Росія закупила в Ірана "Шахеди", на них завдали маркування "Герань-2". Цей безпілотник слідує за заздалегідь складеним маршрутом і вражає ціль за прописаними координатами.

Виробництво БПЛА "Герань-2" в "Алабузі" у Татарстані

Виробництво БПЛА "Герань-2" в "Алабузі" у Татарстані

Виробництво БПЛА "Герань-2" в "Алабузі" у Татарстані

Виробництво БПЛА "Герань-2" в "Алабузі" у Татарстані

"Алабуга" на карті

Варто додати, що в цьому місці до виробництва дронів залучалися навіть неповнолітні дівчата з навчального центру "Алабуга Політех", розташованого на території заводу, деяким із них було лише 16 років, пише DW.

Крім того, коледж "Алабуга Політех", який діє у зоні "Алабуга", відкрила центр підготовки фахівців з виробництва безпілотників для випускників 9-11 класів. Профіль освіти — аеронавігація та програмування БПЛА, терміни навчання відповідно 3 роки 10 місяців та 2 роки 10 міс. У повідомленні прес-служби "Алабуги" зазначається, що навчання за цим профілем та проживання на території зони — безкоштовні.

"Герань-2" — що відомо про це БПЛА

Дрон "Герань-2" оснащений супутниковою навігацією типу CRPA (фазованою антеною решіткою, відносно стійкою до впливу РЕБ) та інерційною системою. При цьому він має дуже гучний бензиновий двигун без глушника, що нагадує звук мопеда або бензопили, через який безпілотник можна легко помітити у повітрі.

Довжина — 3,5 м;

Розмах крила — 2,5 м;

Вага — 200 кг;

Вага бойової частини – 50 кг;

Двигун двотактний бензиновий потужністю 50 к.с.

Дальність польоту 1800 км;

Тривалість баражування 10-12 год;

Швидкість — 180-200 км/год (до 300 км/год на пікіруванні);

Висота польоту — до 4000 м.

Виробництво БПЛА "Герань-2" в "Алабузі" у Татарстані

Точна вартість дрона "Герань-2" не розкривається, проте БПЛА "Хижак-1", з якого власне і скопійовані іранські безпілотники-камікадзе Shahed, коштує близько $4 млн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який дрон перехоплює "Шахеди". Завдяки своїй швидкості до 300 км/год цей перехоплювач здатний наздоганяти та знищувати повітряні цілі лише за кілька секунд.