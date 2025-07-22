Готовы к уничтожению: какие критические предприятия военной машины России теперь под прицелом украинских дронов (список)

Телеграф расскажет, без каких предприятий российская военная машина остановится. Они

В ночь на 22 июля дроны вновь атаковали важное предприятие в России. В этот раз досталось "Новокуйбышевской нефтехимической компании" в Самарской области. Это предприятие входит в число крупнейших газоперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Удар беспилотников поразил одно из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Кроме этого завода в России функционирует целая сеть предприятий, обеспечивающих работу военной машины страны-агрессора. "Телеграф" рассказывает о самых критических предприятиях и особенностях их работы.

Цели №1 для украинских дронов

"Алмаз-Антей"

Расположение: Москва

Завод "Алмаз-Антей"

Концерн производит самые современные системы противовоздушной обороны, например, комплексы С-300 и С-400. Предприятие также производит зенитно-ракетные системы "Панцирь" и радиолокационное оборудование для обнаружения воздушных целей. Продукция компании составляет базу русской ПВО. Кроме того, экспорт этих систем приносит России миллиарды долларов валютных поступлений.

Где расположен "Алмаз-Антей"

Уралвагонзавод

Расположение: Нижний Тагил, Свердловская область

Уралвагонзавод

Завод производит боевые танки Т-90 и модернизированные Т-72 — основу российских бронетанковых войск. Предприятие занимается ремонтом и модернизацией тяжелой боевой техники. На заводе производят разные типы бронетехники, включая БМП и самоходные артиллерийские установки. Это самый большой танковый завод на территории постсоветского пространства.

Уралвагонзавод, где расположен

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) – крупнейший производитель самолетов в России

Расположение: Москва (управление), заводы в Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Новосибирске

Корпорация выпускает современные истребители Су-35 и новые Су-57 пятого поколения. Производит самолеты-заправщики и транспортную авиацию для нужд российских ВВС. Кроме того, предприятие занимается разработкой и серийным изготовлением военной авиатехники. ОАК контролирует большинство авиастроительных заводов России.

"Тактическое ракетное вооружение"

Расположение: Королей, Московская область

"Тактическое ракетное вооружение"

Предприятие выпускает высокоточные оперативно-тактические ракеты "Искандер", которыми Россия обстреливает украинские города, производит крылатые ракеты "Калибр" для запуска с морских и наземных платформ. Кроме того, "ТРВ" производит авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Продукция компании используется в войне против Украины ежедневно.

АО "Вертолеты России" (входит в "Ростех")

Расположение: Москва (управление), производственные площадки в Казани, Арсеньеве, Кумертау

АО "Вертолеты России"

Холдинг выпускает ударные вертолеты Ми-28 "Опустошитель" и Ми-24, которые используются для поддержки наземных операций. Изготовляет современные боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Предприятие также производит транспортные и многоцелевые вертолеты. Российские вертолеты активно применяются в боевых действиях против Украины.

Мощности АО "Вертолеты России" в Арсеньево.

Предприятия АО "Вертолеты России" в Казани.

Не менее уязвимы: гиганты, питающие фронт

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)

Расположение: Санкт-Петербург (управление), заводы в Северодвинске, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)

ОСК строит атомные подлодки проектов "Ясень" и "Борей", составляющие основу морских ядерных сил России. Изготовление фрегатов проекта 22350 и корветов для Черноморского флота. Занимается строительством десантных кораблей и вспомогательных судов. Корпорация контролирует все крупные судостроительные фабрики страны.

Заводы и управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Санкт-Петербурге, Северодвинске, Калининграде,

КРЭТ

Расположение: Москва

КРЕТ

Концерн КРЭТ (АО Концерн Радиоэлектронные технологии) разрабатывает и выпускает радиоэлектронное оборудование для военной техники. Изготовление систем радиоэлектронной борьбы, способных подавлять средства связи. Выпускает авионику для боевых самолетов и вертолетов. Продукция КРЕТ устанавливается на всех современных образцах русского вооружения.

Москва РФ – КРЭТ (АО "Концерн Радиоэлектронные технологии")

Концерн "Тракторные заводы"

Расположение: Челябинск

Концерн "Тракторные заводы"

Предприятие выпускает самоходные артиллерийские установки "Мста-С" калибра 152 мм. Производит самую современную САУ "Коалиция-СВ" с автоматизированным заряжанием, тяжелую артиллерию большой дальности действия. Продукция завода обеспечивает огневую поддержку российских сухопутных войск. В его состав входит несколько заводов, в частности, Волгоградский тракторный завод, Онежский тракторный завод и не только.

Концерн "Тракторные заводы" — Челябинск

Туломашзавод

Расположение: Тула

Туломашзавод

Завод специализируется на производстве артиллерийских систем разных калибров. Выпускает минометы и минометные выстрелы пехотных подразделений. Изготовление стрелкового оружия, включая автоматы и пулеметы. Продукция предприятия массово используется русскими войсками в Украине.

Туламашзавод в РФ

Завод имени Дегтярева

Расположение: Ковров, Владимирская область

Завод имени Дегтярева

Предприятие производит пулеметы "Печенег" и другие образцы автоматического оружия. Выпускает гранатометы РПГ-7 и боеприпасы к ним. Изготовляет переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" для борьбы с низколетающими целями. В основном завод снабжает российскую армию стрелковым оружием.

Расположение: Ковров, Владимирская область

Поставщики снарядов и горючего

НПО "Техмаш"

Расположение: Москва

НПО "Техмаш"

Объединение выпускает боеприпасы для различных видов вооружения, включая артиллерийские снаряды. Изготавливает реактивные системы залпового огня "Град" и боеприпасы к ним, разрабатывает специальные виды боеприпасов для особых задач. Продукция предприятия обеспечивает амуницией российские вооруженные силы.

Мотовилихинские заводы

Расположение: Пермь

Заводы производят реактивные системы залпового огня "Град" калибра 122 мм. Выпускают более мощные РСЗО "Ураган" калибра 220 мм. Производят боеприпасы для этих систем вооружения. Продукция предприятия используется для массовых обстрелов украинских позиций.

Мотовилихинские заводы

Кировский завод

Расположение: Санкт-Петербург

Кировский завод

Завод специализируется на производстве морской артиллерии для военных кораблей. Производит тяжелую промышленную технику оборонного назначения, выпускает запасные части для бронетехники. Предприятие имеет долгую историю производства военной продукции.

Кировский завод

Новокуйбышевская нефтехимическая компания

Расположение: Новокуйбышевск, Самарская область

Новокуйбышевский НПЗ

Завод производит авиационное горючее для военной авиации России. Выпускает химикаты, используемые в производстве боеприпасов и взрывчатки, изготовляет нефтепродукты для нужд вооруженных сил. Предприятие снабжает топливом российскую военную машину. Его уже не раз атаковали дроны.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания

А где в РФ производят Шахеды

Завод в Елабуге, где производят Шахеды

Шахеды в России производят в нескольких местах, но основным заводом является завод в специальной экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан. Туда тоже не раз уже наведывались дроны.

В настоящее время в Алабуге ежедневно производится около 170 "шахедов", а к концу 2025 года ожидается рост до 190 единиц в сутки. В 2024 году завод в особой экономической зоне "Алабуга" выпустил более 6000 беспилотников "Шахед. Кстати, к производству шахедов вербуют прямо из школы.

Ранее "Телеграф" также писал, что в России горит военная часть, над городом вздымается черный дым.