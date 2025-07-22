Готові до знищення: які критичні підприємства військової машини Росії тепер під прицілом українських дронів (перелік)

"Телеграф" розповість, без яких підприємств російська воєнна машина зупиниться. Вони

У ніч проти 22 липня дрони знову атакували важливе підприємство у Росії. На цей раз дісталося "Новокуйбишевській нафтохімічній компанії" в Самарській області. Це підприємство входить до числа найбільших газоперерроблювальних та нафтохімічних заводів.

Удар безпілотників вразив одне з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Окрім цього заводу, у Росії функціонує ціла мережа підприємств, що забезпечують роботу воєнної машини країни-агресора. "Телеграф" розповідає про найкритичніші підприємства та особливості їхньої роботи.

Цілі №1 для українських дронів

"Алмаз-Антей"

Розташування: Москва

Завод "Алмаз-Антей"

Концерн виготовляє найсучасніші системи протиповітряної оборони, наприклад, комплекси С-300 та С-400. Підприємство також виробляє зенітно-ракетні системи "Панцир" та радіолокаційне обладнання для виявлення повітряних цілей. Продукція компанії становить основу російської ППО. Крім того, експорт цих систем приносить Росії мільярди доларів валютних надходжень.

Де розташований "Алмаз-Антей"

Уралвагонзавод

Розташування: Нижній Тагіл, Свердловська область

Уралвагонзавод

Завод виготовляє бойові танки Т-90 та модернізовані Т-72, — основу російських бронетанкових військ. Підприємство займається ремонтом та модернізацією важкої бойової техніки. На заводі виробляють різні типи бронетехніки, включаючи БМП та самохідні артилерійські установки. Це найбільший танковий завод на території пострадянського простору.

Уралвагонзавод де розташований

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК)

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) - найбільший виробник літаків у Росії

Розташування: Москва (управління), заводи в Комсомольську-на-Амурі, Іркутську, Новосибірську

Корпорація випускає сучасні винищувачі Су-35 та новітні Су-57 п'ятого покоління. Виробляє літаки-заправники та транспортну авіацію для потреб російських ВПС. Крім того, підприємство займається розробкою та серійним виготовленням військової авіатехніки. ОАК контролює більшість авіабудівних заводів Росії.

"Тактичне ракетне озброєння"

Розташування: Королів, Московська область

"Тактичне ракетне озброєння"

Підприємство випускає високоточні оперативно-тактичні ракети "Іскандер", якими Росія обстрілює українські міста, виготовляє крилаті ракети "Калібр" для запуску з морських та наземних платформ. Крім того, "ТРО" виробляє авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" та "повітря-повітря". Продукція компанії використовується у війні проти України щоденно.

АТ "Вертольоти Росії" (входить до "Ростеха")

Розташування: Москва (управління), виробничі майданчики в Казані, Арсеньєві, Кумертау

АТ "Вертольоти Росії"

Холдинг випускає ударні вертольоти Мі-28 "Спустошувач" та Мі-24, що використовуються для підтримки наземних операцій. Виготовляє сучасні бойові гелікоптери Ка-52 "Алігатор". Підприємство також випускає транспортні та багатоцільові вертольоти. Російські гелікоптери активно застосовуються у бойових діях проти України.

Потужності АТ "Вертольоти Росії" в Арсеньєво

Підприємства АТ "Вертольоти Росії" в Казані

Не менш вразливі: гіганти, що живлять фронт

Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК)

Розташування: Санкт-Петербург (управління), заводи в Сєвєродвінську, Калінінграді, Комсомольську-на-Амурі

Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК) Що виробляє

ОСК будує атомні підводні човни проєктів "Ясен" та "Борей", що становлять основу морських ядерних сил Росії. Виготовляє фрегати проєкту 22350 та корвети для Чорноморського флоту. Займається будівництвом десантних кораблів та допоміжних суден. Корпорація контролює всі великі суднобудівні заводи країни.

Заводи та управління Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) в Санкт-Петербурзі, Сєвєродвінську, Калінінграді,

КРЕТ

Розташування: Москва

КРЕТ

Концерн КРЕТ (АТ "Концерн Радіоелектронні технології") розробляє та випускає радіоелектронне обладнання для військової техніки. Виготовляє системи радіоелектронної боротьби, здатні пригнічувати засоби зв'язку. Випускає авіоніку для бойових літаків та вертольотів. Продукція КРЕТ встановлюється на всіх сучасних зразках російського озброєння.

Москва РФ - КРЕТ (АТ "Концерн Радіоелектронні технології")

Концерн "Тракторні заводи"

Розташування: Челябінськ

Підприємство випускає самохідні артилерійські установки "Мста-С" калібру 152 мм. Виготовляє найсучаснішу САУ "Коаліція-СВ" з автоматизованим заряджанням. Виробляє важку артилерію великої дальності дії. Продукція заводу забезпечує вогневу підтримку російських сухопутних військ. В його склад входить кілька заводів, зокрема, Волгоградський тракторний завод, Онезький тракторний завод і не тільки.

Концерн "Тракторні заводи" - Челябінськ

Туламашзавод

Розташування: Тула

Туламашзавод

Завод спеціалізується на виробництві артилерійських систем різних калібрів. Випускає міномети та мінометні постріли для піхотних підрозділів. Виготовляє стрілецьку зброю, включаючи автомати та кулемети. Продукція підприємства масово використовується російськими військами в Україні.

Туламашзавод в РФ

Завод імені Дегтярьова

Розташування: Ковров, Володимирська область

Завод імені Дегтярьова

Підприємство виробляє кулемети "Печенєг" та інші зразки автоматичної зброї. Випускає гранатомети РПГ-7 та боєприпаси до них. Виготовляє переносні зенітно-ракетні комплекси "Ігла" для боротьби з низьколітаючими цілями. В основному завод забезпечує російську армію стрілецькою зброєю.

Розташування: Ковров, Володимирська область

Постачальники снарядів та пального

НПО "Техмаш"

Розташування: Москва

НПО "Техмаш"

Об'єднання випускає боєприпаси для різних видів озброєння, включаючи артилерійські снаряди. Виготовляє реактивні системи залпового вогню "Град" та боєприпаси до них, розробляє спеціальні види боєприпасів для особливих завдань. Продукція підприємства забезпечує амуніцією російські збройні сили.

Мотовіліхінські заводи

Розташування: Перм

Заводи виробляють реактивні системи залпового вогню "Град" калібру 122 мм. Випускають більш потужні РСЗВ "Ураган" калібру 220 мм. Виготовляють боєприпаси для цих систем озброєння. Продукція підприємства використовується для масових обстрілів українських позицій.

Мотовіліхінські заводи

Кіровський завод

Розташування: Санкт-Петербург

Кіровський завод

Завод спеціалізується на виробництві морської артилерії для військових кораблів. Виготовляє важку промислову техніку оборонного призначення, випускає запасні частини для бронетехніки. Підприємство має довгу історію виробництва військової продукції.

Кіровський завод

Новокуйбишевська нафтохімічна компанія

Розташування: Новокуйбишевськ, Самарська область

Новокуйбишевський НПЗ

Завод виробляє авіаційне пальне для військової авіації Росії. Випускає хімікати, що використовуються у виробництві боєприпасів та вибухівки. Виготовляє нафтопродукти для потреб збройних сил. Підприємство забезпечує паливом російську воєнну машину. Його уже не раз атакували дрони.

Новокуйбишевська нафтохімічна компанія

А де у РФ виробляють Шахеди

Завод в Єлабузі, де виготовляють Шахеди

Шахеди в Росії виробляють у кількох місцях, але основним заводом є завод у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан. Туди також не раз уже навідувались дрони.

Наразі в Алабузі щоденно виробляється близько 170 "шахедів", а до кінця 2025 року очікується зростання до 190 одиниць на добу. У 2024 році завод в особливій економічній зоні "Алабуга" випустив понад 6000 безпілотників "Шахед. До речі, до виробництва шахедів вербують просто зі школи.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Росії горить військова частина, над містом здіймається чорний дим.