В России возле города-миллионника взорвался поезд с опасной химией. Информацию об угрозе скрывают от жителей

К месту происшествия прибыли пожарные и большинство из них были в костюмах химической защиты

В Нижегородской области РФ прогремел взрыв на железнодорожном перегоне между станциями Джержинск и Желнино. Инцидент произошел примерно в 40 километрах от областного центра. Примечательно, что в Нижнем Новгороде проживают примерно 1,2 млн жителей, однако информации о случившемся нет в местной прессе и крупных пабликах.

Источники в украинских силовых ведомствах сообщили "Телеграфу", что поезд транспортировал специальную химию для предприятий российской оборонки.

"Перемещения таких опасных грузов мы фиксируем и отслеживаем", — сказал собеседник. При этом он не стал комментировать причастность спецслужб Украины к произошедшему. "Там (в России — ред.) старое ЖД-полотно, старый подвижной состав. Мало ли, что могло произойти", — сказал источник издания.

Отметим, что в местных пабликах появились фотографии с места аварии. На снимках видно цистерны оранжевого цвета. Стоит обратить внимание, что согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов, оранжевая цистерна на ЖД указывает на перевозку опасного груза.

В одном из сообщений указывается, что к месту ЧП прибыли пожарные, которые и занимались ликвидацией. Большинство из них были в костюмах химической защиты. При этом власти РФ информацию об угрозе для местных жителей скрывают.

Где на карте Джержинск и Желнино

Где на карте Джержинск и Желнино

При этом местные паблики замалчивают информацию о взрыве.

Скриншот с одного из местных СМИ

Примечательно, что в воскресенье утром на местном новостном сайте были опубликованы результаты опроса, согласно которому "большинство нижегородцев предпочитает путешествовать поездом".

Очевидно, это связано с тотальными проблемами в авиасообщении. За последние несколько месяцев атаки украинских дронов неоднократно вызывали паралич авиасообщения с Москвой. В связи с этим пассажирские рейсы отравляли в запасные аэропорты. Иногда за 400-500 км от места запланированного прибытия.

Также стоит обратить внимание, что за последние несколько дней в РФ произошли сразу несколько серьезных ЧП на железной дороге.

"Обломками дрона" повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Российским властям пришлось признать удар. Официально известно о задержке 132 поездов, которые опаздывают от 33 минут до 15 часов. Хорошие, видимо, обломки. Судя по фото с места событий, те самые "обломки" упали прямо на узловую ЖД-станцию. Последствия серьезные.