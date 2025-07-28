Есть фото, которые это подтверждают

В биографии главы России Владимира Путина подтвердился интересный факт, что может связывать его с фашизмом. В Кремле все отрицают, но очевидцы иного мнения.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на расследование "Дождя". Отмечается, что подтвердилась поездка Путина в "Корабелку", которую он совершил 8 лет назад.

"В 1970-х годах Владимир Путин принимал участие в съемках фильмов как каскадер, говорится в подписи к одной из фотографий, висящей в центре единоборств в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (известный как "Корабелка")", — говорится в материале.

Путин был каскадером в фильме, где играли немцев

Это фото вызвало любопытство, ведь в молодости Путин занимался дзюдо и был каскадером в фильме, где играли фашистов и россиян. Поэтому многие предполагали, что главе РФ пришлась по душе вероятная роль фашиста.

Однако в Кремль уже долгое время отрицают это, даже боец Александр Массарский на вопрос, не был ли Путин против играть гитлеровцев в фильмах о Второй мировой, ответил: "Путин не играл фашиста". Хотя, по словам бывшего депутата Госдумы Василия Шестакова, они играли тогда и немцев, и советских солдат.

"Нам было все равно, кого играть, — сказал Шестаков. — Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан "Кавказский", например. Если там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то когда шли съемки, я в день получал 75 рублей".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вообще заявил, что ему ничего не известно о съемках главы РФ в кино. Однако его участие подтверждают фото, правда, точно утверждать, что именно он играл фашиста в кино никто не берется. В любом случае, учитывая диктаторские наклонности Путина, это довольно интересный факт в биографии, который еще в 70-е годы был тревожным звоночком.

Для справки, в 1970-х годах Путин снимался в нескольких фильмах в компании своих знакомых. Он попал на съемки, так как в послевоенное время в СССР была традиция приглашать в качестве каскадеров самбистов, а будущий глава РФ посещал тогда секцию самбо (позднее дзюдо).

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