У Путіна потяг до фашизму з молодості: підтвердився цікавий факт із біографії московського тирана

Є фото, які це підверджують

У біографії очільника Росії Володимира Путіна підтвердився цікавий факт, що може пов'язувати його з фашизмом. У Кремлі усе заперечують, але очевидці іншої думки.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на розслідування "Дощу". Зазначається, що підтвердилась поїздка Путіна до "Корабелки", яку він здійснив 8 років назад.

"У 1970-х роках Володимир Путін брав участь у зйомках фільмів як каскадер, йдеться у підписі до однієї з фотографій, яка висить у центрі єдиноборств у Санкт-Петербурзькому державному морському технічному університеті (відомий як "Корабелка")", — йдеться у матеріалі.

Путін був каскадером у фільмі, де грали німців

Це фото викликало цікавість, адже в молодості Путін займався дзюдо та був каскадером у фільмі, де грали фашистів та росіян. Тому чимало людей припускали, що очільнику РФ припала до душі ймовірна роль фашиста.

Однак у Кремль вже тривалий час заперечують це, навіть боєць Олександр Массарський на запитання, чи Путін не був проти грати гітлерівців у фільмах про Другу світову, відповів: "Путін не грав фашиста". Хоча, за словами колишнього депутата Держдуми Василя Шестакова, вони тоді грали і німців, і радянських солдатів.

"Нам було все одно, кого грати, — сказав Шестаков. — Нам за це гроші дуже добрі платили на ті часи. Ми студенти були, а могли піти до ресторану "Кавказький", наприклад. Якщо там у мене зарплата інженера була 110 рублів, то коли йшли зйомки, я в день отримував 75 рублів".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков взагалі заяви, що йому нічого не відомо про зйомки очільника РФ в кіно. Однак його участь підтверджують фото, щоправда, достеменно стверджувати, що саме він грав фашиста у кіно ніхто не береться. За будь-яких обставин, враховуючи диктаторські нахили Путіна, це досить цікавий факт у біографії, який ще у 70-ті роки був тривожним дзвіночком.

Для довідки, у 1970-х роках Путін знімався у кількох фільмах у компанії своїх знайомих. Він потрапив на зйомки, оскільки у повоєнний час у СРСР існувала традиція запрошувати як каскадерів самбістів, а майбутній очільник РФ відвідував тоді секцію самбо (пізніше дзюдо).

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін без ретуші шокував росіян своїм виглядом — волосся майже не лишилось.