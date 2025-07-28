Путин обнялся с ряженным морячком в окружении десятка охранников: народ к телу диктатора не допустили

Россияне не могли удержаться и кричали как сумасшедшие

Владимир Путин неожиданно появился на публике во время празднования дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. Однако его появление больше напоминало операцию со спецслужбами, чем общение с народом.

Соответствующие видео распространяются в сети. На это обратил внимание и доктор исторических наук, молдавский и российский историк Сергей Эрлих.

"Импровизированная встреча с народом состоялась в живой непринужденной обстановке под пристальным наблюдением случайных прохожих в одинаковых пиджаках", — написал он.

На кадрах заметно, что российский диктатор прибыл на празднование в окружении целой армии телохранителей, образовавших вокруг него плотное кольцо безопасности. Когда местные жители увидели Путина, они не могли удержаться и кричали как сумасшедшие, пытаясь привлечь его внимание.

Однако сам Путин демонстративно игнорировал эти крики и сосредоточился исключительно на фотосессии с несколькими "случайными" прохожими, среди которых был и переодетый моряк, с которым он театрально обнялся для камер.

Это далеко не первый случай, когда Путина подозревают в использовании проплаченных людей на публичных мероприятиях.

Поразительное отличие с подходом Владимира Зеленского к общению с народом очевидно. Украинский президент никогда не стеснялся открыто фотографироваться с гражданами и не прятался за стеной охранников. Недавний пример о котором писал "Телеграф" — его прогулка по Майдану Независимости.